ネットワンシステムズ株式会社 (本社:東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー 代表取締役 社長執行役員:竹下 隆史)は、「net one report 2025」を発行し、当社ウェブサイトに公開しました。『net one report 2025』は、ネットワングループが掲げるPurposeの実現と、次のステージへチャレンジする「ネットワンの意思」をステークホルダーの皆様にお伝えする冊子です。当社は今、大切にしてきた文化を未来に伝えながら、次のステージに挑む、転換期を迎えています。この変化の中で、ステークホルダーの皆様から寄せられる期待こそが、挑戦の原動力です。その期待に応えるべく、私たちは人とネットワークの可能性を信じ、変化の先に広がる未来を皆様と共に描く存在であり続けます。過去・現在・未来をつなぐ価値観とテクノロジー、そして社会と共にあゆむ姿勢を通じて、変化の時代におけるネットワンのさらなる挑戦と成長に、ぜひご期待ください。net one report 2025は以下よりダウンロードいただけます■ContentsPart 01 未来のためにこれまで培ってきた独自性や強み、提供してきた価値を振り返り、私たちの存在意義を明確にしました・Purpose / Contents・社会のネットワーク化とネットワンのあゆみ・事業の変遷・ネットワンが創る豊かな未来Part 02 未来を創る未来に向けたビジョンと、それを実現するための技術革新の方向性を示します・Mission / Vision・経営メッセージ・技術メッセージ・共創ストーリーPart 03 未来へあゆむ企業文化を再確認し、未来に向けて新たな一歩を踏み出す決意をお伝えします・Values / WAY・社員座談会・これからのネットワンに期待すること・未来への指針・写真でたどる、ネットワンの軌跡ネットワンシステムズ株式会社についてネットワンシステムズ株式会社は、優れた技術力と価値を見極める能力を持ち合わせる ICT の目利き集団として、その利活用を通じ、社会価値と経済価値を創出するサービスを提供することで持続可能な社会への貢献に取り組む企業です。常に世界の最先端技術動向を見極め、その組み合わせを検証して具現化するとともに、自社内で実践することで利活用ノウハウも併せてお届けしています。※記載されている社名や製品名は、各社の商標または登録商標です