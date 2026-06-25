24日に行われた西武の親会社・西武ホールディングス（HD）の株主総会。現在はリーグ首位を快走。株主からはチームに対する厳しい意見は出なかったが、本拠地ベルーナドームの環境には突っこみが入った。

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「ここ数年、夏の暑さが半端ない。オープン戦の時期は寒さが厳しい。完全ドーム化や空調の設置を検討してほしい」

これに奥村球団社長はミストポールやパラソル、冷却機、サーキュレイターの導入や増設で手を打っていると説明したものの、空調やドーム化については言及せず。「自然共生型の球場特性に合わせ、環境改善も継続して、まずは取り組んでいます」と話すに留めた。

ベルーナドームは既存の球場に屋根を被せた、壁のない半開放型。ドームと呼ぶにはいささか無理がある作りで、ファンだけでなく選手からも「暑さと湿気がひどい」と現在進行形で球団に苦情が寄せられている。

「山を掘り崩して作られた半屋外球場なので、密閉型のドームとは防災設計から何から何まで異なる。イチから新設しない限り、完全ドーム化は事実上不可能だと聞いています。新設するとなれば、莫大な費用がかかる。西武HDとしても簡単には頷けません」（球団OB）

株主総会に出席した後藤オーナーは、「昨季失速した暑い夏を克服して、日本一を目指す」と宣言。とはいえ親会社からの支援が期待できないとなれば、選手は高温多湿の過酷な夏を根性で乗り切るしかない。

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ところで、西武の今季の快進撃について球団周辺からは「昨オフに行った今井達也の放出こそが最大の補強だった」という声が聞こえてくる。いったいなぜか。今井はチームにとってどのような存在だったのか。●関連記事 【もっと読む】ワガママエース今井達也の放出こそが“最大の補強”だった説 では、それらについて詳しく報じている。