現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのグループステージ（C組）第３節で、ブラジル代表とスコットランド代表がマイアミ・スタジアムで対戦。その一戦のスタンドには、ブラジルサッカー界を彩ったレジェンドたちの豪華な顔ぶれが集結し、大きな話題を呼んだ。試合を配信したDAZNの中継では、スタンドで試合を観戦する元ブラジル代表のカフー、カカ、ロベルト・カルロス、リバウド、ロナウドらの姿が映し出された。W杯