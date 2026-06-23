3列7人乗りのジープ・コマンダー オーバーランド

ジープ・コマンダー オーバーランド｜Jeep Commander Overland

コマンダーは、ジープの誇る走破性と3列7人乗りシートの実用性に、洗練されたSUVデザインを融合したモデル。スクエアの塊のような力強いプロポーションに加え、ジープを象徴するセブンスロットグリルが水平に伸びるフェイシアデザインにより、堅牢で重厚な印象を演出し、都市部においても際立つ存在感を放つ。日常使いから週末の冒険まで、さまざまなシーンに対応する使い勝手を持ち、ユーザーから高い支持を得ている。

ボディサイズは全長4770×全幅1860×全高1730mmで、ホイールベースは2780mm。パワートレインは最高出力125kW（170ps）、最大トルク350Nm（35.7kgf-m）を発揮する2.0リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンに9速ATを組み合わせ、四輪を駆動する。WLTCモード燃費は14.4km/Lだ。

コマンダー オーバーランドは、2024年4月に限定車として初めて登場し好評を博したモデル。さらに、2024年11月と2025年6月にも限定車として展開され、このたび、カタログモデルとして導入されることとなった。コマンダーはこれまで「リミテッド」の単一グレードで展開されてきたが、より上質な内外装の上位グレードである「オーバーランド」の追加によりラインナップを拡充し、より幅広いニーズに応えていく。

コマンダー オーバーランドには、堅牢さ加えて上質感を備えた「こだわりの仕立て」が内外装にわたって施されている。エクステリアでは、ボディ同色のホイールフレア、そしてフロントフェイシアとリヤフェイシアを採用し、統一感のあるスタイリングを実現。さらに、ダイヤモンドカットを施した専用の18インチアルミホイールが、足もとから力強さと精緻さを際立たせている。

ジープ・コマンダー オーバーランド｜エンペラドールブラウン インストルメントボルスター（スウェード素材）

インテリアには、「OVERLAND」刺繍の入ったテュペロブラウン（明るい琥珀色）のシートや、スウェード素材を使用したエンペラドールブラウン（濃い茶色）のインストルメントボルスターを採用し、素材スタイリングとカラーコンビネーションで、品格ある室内空間を演出している。

また、これまでコマンダー・ユーザーから高い支持を得ているオプション装備の「デュアルペインパノラミックサンルーフ」を標準装備。開放感あふれるドライビング体験が味わえる。

ボディカラーは「パールホワイトトライコート」「ブリリアントブラッククリスタル」「グレーマグネシオメタリック」の3色。いずれも、シートのテュペロブラウンとの組み合わせが個性を引き立てる。

ジープ「コマンダー・オーバーランド」主要装備・仕様（リミテッド比）

【エクステリア】

・シャークフィンアンテナ（グロスブラック塗装）

・グロスブラックアクセント付クロームフロントグリル

・ボディ同色フロント／リヤフェイシア、ホイールフレア、シルモールディング

・OVERLANDバッジ

・18インチアルミホイール（ダイヤモンドカット、グラナイトクリスタルアクセント）

【インテリア】

・合成皮革シート（テュペロブラウン）：フロント OVERLAND刺繍⼊り

・スウェード素材インストルメントボルスター（エンペラドールブラウン）

・コマンドビュー デュアルペインパノラミックサンルーフ

ジープ「コマンダー」モデルラインナップ

・リミテッド：619万円

・オーバーランド：644万円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

ジープ・コマンダー オーバーランド｜Jeep Commander Overland

ボディサイズ：全長4770×全幅1860×全高1730mm

ホイールベース：2780mm

最小回転半径：5.8m

乗車定員：7人

車両重量：1890［1870］kg

総排気量：1956cc

エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ

最高出力：125kW（170ps）/3750rpm

最大トルク：350Nm（35.7kgf-m）/1750-2500rpm

トランスミッション：9速AT

駆動方式：4WD（オンデマンド方式）

WLTCモード燃費：14.4km/L

※［ ］内はリミテッド