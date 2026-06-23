7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。

「THE MUSIC DAY 2026」にて、世界のトップスター、ブルーノ・マーズの「THE MUSIC DAY」初歌唱が決定！

16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5,000万人突破、2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7連続公演ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。

前回の「THE MUSIC DAY」出演時は、3年前に来日した際に櫻井翔と対談。特別インタビューを番組内でお届けした。今回はあの大ヒット曲を日本のテレビで初歌唱。「THE MUSIC DAY」のために特別なステージを披露してくれる。

なお、ブルーノ・マーズは来年1月より日本での史上最大級のドームツアーも決定。1月4日のバンテリンドームナゴヤを皮切りに1月28日の東京ドームまで日本全国6都市12公演のドームツアーを駆け巡る。

＜番組概要＞

■出演者一覧

IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、海援隊、かりゆし58、CUTIE STREET、King & Prince、kurayamisaka、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、Travis Japan、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、ブルーノ・マーズ、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、緑黄色社会

＜特別企画＞坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一

（※五十音順）

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

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