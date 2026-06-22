いま、主に主婦の方に向けたというクレーンゲームが注目されています。うまくいけば、“お得”に日用品が手に入るケースもあるといいます。

■お店で買うよりお得になることも 夢中となる背景に“値上げ疲れ”か

子どもから大人まで、思わず夢中になるクレーンゲーム。この店の景品はシャンプーや洗剤、化粧水まで、景品のおよそ半分が日用品や飲食料品なんです。

客

「うれしい。ちょうど箱ティッシュなかった。買いに行こうと思っていたのでよかったです」

中には、カップ麺や飲料が大量でカゴいっぱいになり、スーパーのようになっている人も。

クレーン横丁 極 コーナン船橋花輪インター店・鈴木輝子支配人

「遊びながらスーパーで買えるものをたくさんとって帰る、がコンセプト。日用品・お菓子、たくさん持って帰っても困らないものをそろえている」

少ない回数でGETできれば、お店で買うよりお得になることもありますが…。

客

「もしかしたらとれるかもしれない期待値。とれた時の喜びがある、どうしてもやっちゃう」

「ティッシュ」を狙う親子は…。

母

「とってね！」「ありがとう！」

見事、大量のティッシュを100円でGET！

母

「ティッシュはすごいありがたい。今日はありがとうございます」

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主に主婦をターゲットに始めたという“日用品クレーンゲーム”。

主婦

「月1でここ来ています。いま（物価）高いので、1回でとれたら得が一番」

夢中になる背景とみられるのが“値上げ疲れ”です。先月行われた値上げに関する調査では、およそ4割の人が“値上げに疲れた”と回答。

■アプリ内でトマトを収穫 本物が「無料」で届く

長引く物価高を少しでも楽しく乗り切ろうという動きは他にも…。スマホのアプリで遊べる野菜の育成ゲーム。アプリ内でトマトを収穫すると、本物のトマトが「無料」で届くんです。

番組スタッフが体験

「水をあげると成長している。おっ！ 収穫することができました！と」

育てられるのは、全部で8種類。野菜だけでなく、コーヒーやお米も無料で届きます。“育成ゲーム”をきっかけに、アプリ内で販売している別の商品の購入につなげる狙いで、無料にしているといいます。

カウシェ広報・PR 原田七穂さん

「物価高でかなりお客様が増えている。これからも様々な作物を増やしていきたい」

長引く物価高。節約だけでなく楽しむことが“値上げ疲れ”を乗り切るヒントになるかもしれません。