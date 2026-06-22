奥智哉＆杢代和人、お互いのことを褒め合い「いつ見ても横顔がきれい」
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人が22日、ダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／7月1日より毎週水曜24時30分）記者会見に出席。お互いのことを褒め合う場面があった。
【写真】お互いをべた褒め 奥智哉＆杢代和人のトークシーンや仲良しショットがたっぷり
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に奥。もう一人の主演、誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある想いを抱える佐伯千晴役を杢代が演じる。
奥と杢代は今回が3度目の共演ということで、共演を重ねてきたからこそ感じるお互いの好きなところを発表。奥は杢代の好きなところを「気配り屋さんなところ。細かいところにすぐ気付くんです。周りをしっかり見て現場の空気を温かくしてくれたり…本当に大人びてて」とすらすら答えた。奥は「あとはこの横顔ですかね。劇中でも横顔を眺めているシーンが多いんですけど、いつ見ても横顔がきれいだなぁと思って」とも告白。杢代は「うれしいです。本当にうれしいです。そこ褒められるの一番うれしい。顔を褒められるの一番うれしい」と笑顔を見せた。奥が「スーパーイケメン、世界一イケメンですから」と畳み掛けると、杢代は「言いすぎって。もう言わなくていいよ！ もういいよ！」とテンポよくツッコんでいた。
杢代は奥の好きなところを「素直さですね。正直です、とても。正直でピュアな人」と告白。「あとは些細なことなんですけど、ごはんをきれいに食べます」と続け、お弁当や撮影に使った食べ物もすべて平らげるところが素敵だと語った。さらに杢代は「名前をすごく覚えてるんですよ。現場のスタッフさんやカメラマンさん、照明部さん、演出部…全員の名前を把握しているところもすごく素敵だと思っています」と絶賛。ピュアだが芯が通っているところもあると話し「自分がしたくない、曲げたくない、と思ったところは曲げない意志があるところ。とても素敵です」とほほ笑んだ。
最後に杢代は「僕もたくさんその横顔を見てきたんですけど、いい横顔してますね」とニッコリ。お互いの横顔を褒め合ったということで、奥は「横顔がいいドラマです」とまとめたが、杢代は「横顔だけじゃない！」とツッコんだ。
また、本作の主題歌は福山雅治の「蛍」に決定。杢代は「思ってもいなかったですし、僕らは撮影中に主題歌を知って。2人で『嘘でしょ!? 本当に!?』って」と驚いたことを明かし、奥も「腰抜かしました」とうなずいていた。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分放送。U‐NEXTにて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信。
【写真】お互いをべた褒め 奥智哉＆杢代和人のトークシーンや仲良しショットがたっぷり
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
奥と杢代は今回が3度目の共演ということで、共演を重ねてきたからこそ感じるお互いの好きなところを発表。奥は杢代の好きなところを「気配り屋さんなところ。細かいところにすぐ気付くんです。周りをしっかり見て現場の空気を温かくしてくれたり…本当に大人びてて」とすらすら答えた。奥は「あとはこの横顔ですかね。劇中でも横顔を眺めているシーンが多いんですけど、いつ見ても横顔がきれいだなぁと思って」とも告白。杢代は「うれしいです。本当にうれしいです。そこ褒められるの一番うれしい。顔を褒められるの一番うれしい」と笑顔を見せた。奥が「スーパーイケメン、世界一イケメンですから」と畳み掛けると、杢代は「言いすぎって。もう言わなくていいよ！ もういいよ！」とテンポよくツッコんでいた。
杢代は奥の好きなところを「素直さですね。正直です、とても。正直でピュアな人」と告白。「あとは些細なことなんですけど、ごはんをきれいに食べます」と続け、お弁当や撮影に使った食べ物もすべて平らげるところが素敵だと語った。さらに杢代は「名前をすごく覚えてるんですよ。現場のスタッフさんやカメラマンさん、照明部さん、演出部…全員の名前を把握しているところもすごく素敵だと思っています」と絶賛。ピュアだが芯が通っているところもあると話し「自分がしたくない、曲げたくない、と思ったところは曲げない意志があるところ。とても素敵です」とほほ笑んだ。
最後に杢代は「僕もたくさんその横顔を見てきたんですけど、いい横顔してますね」とニッコリ。お互いの横顔を褒め合ったということで、奥は「横顔がいいドラマです」とまとめたが、杢代は「横顔だけじゃない！」とツッコんだ。
また、本作の主題歌は福山雅治の「蛍」に決定。杢代は「思ってもいなかったですし、僕らは撮影中に主題歌を知って。2人で『嘘でしょ!? 本当に!?』って」と驚いたことを明かし、奥も「腰抜かしました」とうなずいていた。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて7月1日より毎週水曜24時30分放送。U‐NEXTにて6月24日21時より、各話1週間独占先行配信。