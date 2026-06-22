『トイ・ストーリー5』シリーズ史上最大ヒット発進 テイラー・スウィフト新曲リリックビデオも解禁
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が日本公開（7月3日）に先駆け、現地時間19日に全米で公開された。初週末3日間で約1億6000万ドル（約257億6000万円※1ドル＝161円換算）の興行収入を記録し、「トイ・ストーリー」シリーズ歴代No.1のオープニング成績を達成した。
【動画】テイラー・スウィフトのリリックビデオ
世界各国でも公開が始まり、イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などでも好スタートを記録。全世界興行収入は約3億120万ドル（約502億3200万円）を突破し、シリーズ史上最大のスタートを切った。
本作は、おもちゃたちの友情と冒険、そして持ち主である子どもたちとの絆を描いてきた「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。おもちゃが大好きな少女・ボニーは、タブレットに夢中な周囲の子どもたちと話が合わず悩んでいた。しかし、最新型タブレット「リリーパッド」が現れたことで生活は一変。ボニー自身も画面の世界に引き込まれていく。
ボニーの変化に危機感を抱いたジェシーは、ウッディやバズとともに“デジタル”というかつてない脅威に立ち向かうことになる。スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、おもちゃが果たすべき本当の役割と、人とおもちゃの絆の新たな答えが描かれる。
批評家からの評価も高く、米映画レビューサイト「Rotten Tomatoes」では批評家スコア94％を獲得。シリーズ5作品すべてが90％以上を記録する快挙となった。また、観客評価を示すオーディエンススコアはシリーズ最高となる95％を記録している（6月22日時点）。
「文句なしの傑作」（FANDOM WIRE／Cole Groth）、「すべての世代が楽しめること間違いなしの一本でありながら、大人の観客の目頭を熱くさせる心に響く“隠し味”も秘めている」（LAUGHING PLACE／Alex Reif）、「何よりもまず『トイ・ストーリー』シリーズに求められるのは“楽しさ”であり、『トイ・ストーリー5』もまた、その期待に応え楽しい瞬間を次々と繰り出してくる」（IGN／Clint Gage）など、海外メディアからも絶賛の声が相次いでいる。
さらに、全米公開に合わせて世界的人気アーティストのテイラー・スウィフトが本作のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」のリリックビデオが解禁。ボニーが大切にジェシーを抱きかかえながら眠る心温まる姿から始まる映像は、ウッディ、バズといったおなじみのキャラクターたちはもちろん、本作の新しいキャラクターである最先端タブレットのリリーパッド、トイレ・トレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ、デジカメおもちゃのスナッピー、デジタルマ
ップおもちゃのアトラスの姿も登場。作品の世界観と物語への期待を高める内容となっている。
【動画】テイラー・スウィフトのリリックビデオ
世界各国でも公開が始まり、イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などでも好スタートを記録。全世界興行収入は約3億120万ドル（約502億3200万円）を突破し、シリーズ史上最大のスタートを切った。
ボニーの変化に危機感を抱いたジェシーは、ウッディやバズとともに“デジタル”というかつてない脅威に立ち向かうことになる。スマートフォンやタブレットが当たり前となった現代を舞台に、おもちゃが果たすべき本当の役割と、人とおもちゃの絆の新たな答えが描かれる。
批評家からの評価も高く、米映画レビューサイト「Rotten Tomatoes」では批評家スコア94％を獲得。シリーズ5作品すべてが90％以上を記録する快挙となった。また、観客評価を示すオーディエンススコアはシリーズ最高となる95％を記録している（6月22日時点）。
「文句なしの傑作」（FANDOM WIRE／Cole Groth）、「すべての世代が楽しめること間違いなしの一本でありながら、大人の観客の目頭を熱くさせる心に響く“隠し味”も秘めている」（LAUGHING PLACE／Alex Reif）、「何よりもまず『トイ・ストーリー』シリーズに求められるのは“楽しさ”であり、『トイ・ストーリー5』もまた、その期待に応え楽しい瞬間を次々と繰り出してくる」（IGN／Clint Gage）など、海外メディアからも絶賛の声が相次いでいる。
さらに、全米公開に合わせて世界的人気アーティストのテイラー・スウィフトが本作のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」のリリックビデオが解禁。ボニーが大切にジェシーを抱きかかえながら眠る心温まる姿から始まる映像は、ウッディ、バズといったおなじみのキャラクターたちはもちろん、本作の新しいキャラクターである最先端タブレットのリリーパッド、トイレ・トレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ、デジカメおもちゃのスナッピー、デジタルマ
ップおもちゃのアトラスの姿も登場。作品の世界観と物語への期待を高める内容となっている。