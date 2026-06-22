旭川市で、女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われた内田梨瑚被告（23）に、旭川地裁は2026年6月22日、求刑通り懲役27年の判決を言い渡しました。



この判決を受けて、被害者の遺族がコメントを発表しました。



以下、遺族のコメント全文です。



残忍で想像を絶するほどの苦痛を受けて命を失った娘への罪が、こんなに軽いものなのかと思っています。



私たち家族からすれば、PayPayの残高を約10万円も使われて殺されているので、強盗殺人罪が適用されてもおかしくないと思っています。



