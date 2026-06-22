『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」ティザーPV解禁 榎木淳弥＆緒方恵美の特番も配信開始
テレビアニメ『呪術廻戦』第4期「死滅回游 後編」より、迫力のバトルシーンが続々と展開するティザーPVが解禁され、佐藤威監督のコメントが到着。あわせて、榎木淳弥（虎杖悠仁役）と緒方恵美（乙骨憂太役）の和やかなトークが楽しめる「じゅじゅとーく 出張版」（第1部・第2部）の配信もスタートした。
【動画】激化するバトルシーンが続々と展開！ 「死滅回游 後編」ティザーPV
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2018年3月から2025年9月まで連載され、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破する大人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）。
2020年10月から2021年3月までテレビアニメ第1期が放送され、初の映画化作品となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円の大ヒットを記録。テレビアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」は、2023年7月から12月まで放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。
2025年には『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開。さらに、2026年1月から3月にかけてテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送された。
そして、待望のテレビアニメ第4期「死滅回游 後編」の制作が決定し、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、「死滅回游 後編」のティザーPVが解禁された。羂索が糸を引く、呪術を持つ者たちによる殺し合い「死滅回游」。加速していく混沌のなか、より激化するバトルシーンが続々と展開。術式を解放して戦う秤金次VS鹿紫雲一、パワフルな戦いを見せる禪院真希、羂索に立ち向かう脹相と九十九由基、そして悲痛な思いを叫ぶ虎杖悠仁や伏黒恵らの死闘が、迫力あふれる映像で描かれている。
「死滅回游 後編」では、「死滅回游 前編」で副監督・演出を務めた佐藤威が新たに監督を務める。佐藤監督は「『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです」とコメントを寄せ、作品への意気込みを明かした。
また、6月19日に公式YouTube「MAPPA CHANNEL」にて開催された「MAPPAラインナップ発表会」で、榎木淳弥（虎杖悠仁役）と緒方恵美（乙骨憂太役）が出演する「じゅじゅとーく 出張版 in MAPPAラインナップ発表会」が配信された。新情報が解禁された本映像のアーカイブ配信もスタートしている。
公式YouTube「TOHO animation チャンネル」では、第2部となる「じゅじゅとーく 出張版」の配信も開始。リスナーから寄せられたメッセージをたっぷり紹介しながら答えていく、2人の和やかなトークを楽しむことができる。
【動画】激化するバトルシーンが続々と展開！ 「死滅回游 後編」ティザーPV
「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2018年3月から2025年9月まで連載され、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部（デジタル版含む）を突破する大人気コミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）。
2025年には『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映、『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が公開。さらに、2026年1月から3月にかけてテレビアニメ第3期「死滅回游 前編」が放送された。
そして、待望のテレビアニメ第4期「死滅回游 後編」の制作が決定し、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、「死滅回游 後編」のティザーPVが解禁された。羂索が糸を引く、呪術を持つ者たちによる殺し合い「死滅回游」。加速していく混沌のなか、より激化するバトルシーンが続々と展開。術式を解放して戦う秤金次VS鹿紫雲一、パワフルな戦いを見せる禪院真希、羂索に立ち向かう脹相と九十九由基、そして悲痛な思いを叫ぶ虎杖悠仁や伏黒恵らの死闘が、迫力あふれる映像で描かれている。
「死滅回游 後編」では、「死滅回游 前編」で副監督・演出を務めた佐藤威が新たに監督を務める。佐藤監督は「『呪術廻戦』という作品がこれまで切り拓いてきた表現や可能性をしっかり受け継ぎながら、作品の魅力を最高の形でアニメーションへ昇華できるよう、全力で向き合ってまいります。スタッフ一同誠実に作品と向き合いながら制作しておりますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければ嬉しいです」とコメントを寄せ、作品への意気込みを明かした。
また、6月19日に公式YouTube「MAPPA CHANNEL」にて開催された「MAPPAラインナップ発表会」で、榎木淳弥（虎杖悠仁役）と緒方恵美（乙骨憂太役）が出演する「じゅじゅとーく 出張版 in MAPPAラインナップ発表会」が配信された。新情報が解禁された本映像のアーカイブ配信もスタートしている。
公式YouTube「TOHO animation チャンネル」では、第2部となる「じゅじゅとーく 出張版」の配信も開始。リスナーから寄せられたメッセージをたっぷり紹介しながら答えていく、2人の和やかなトークを楽しむことができる。