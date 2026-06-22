「水戸黄門賞・Ｇ３」が２７日から３０日まで、茨城県の取手競輪場で開催される。このＰＲのため、茨城県自転車競技事務所の安藏幹泰所長ら関係者が２２日、マルチタレントとして活躍している柳瀬さきを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

シリーズには地元の吉田拓矢（茨城）や真杉匠（栃木）を中心とした関東勢が集結。さらに南修二（大阪）、寺崎浩平（福井）ら実力者が参戦予定で、ハイレベルな戦いを期待される。

そんな中、柳瀬は「吉田拓矢選手と有希選手の兄弟連係を地元のファンの方も期待していると思うので見たい。地元勢からは１０人が出場するので、どれだけ決勝に勝ち上がって、どんなラインを組んでくれるのか楽しみ」と胸を躍らせた。

開催期間中はステージイベントや予想会、抽選会などファンサービスも充実。２７日にお笑い芸人のとにかく明るい安村、２８日にはスピードスケート女子で五輪２大会連続メダリストの高木菜那さんがトークショーを行う。また、常陸牛をはじめとした茨城県の特産品やオリジナルグッズが当たる企画も予定されており、レース以外でも楽しめる内容となっている。

直線が長く、追い込みも決まりやすい砦の森のバンク。見どころ満載の４日間になりそうだ。なお、売り上げ目標は５７億円に設定している。