HERAの新作コンシーラー登場！色と光で理想肌を叶える注目アイテム

韓国・ソウル発のラグジュアリーメイクアップブランドHERA（ヘラ）から、新作「シルキーステイ セラムコンシーラー」が2026年7月10日（金）に全国発売されます。色と光を自在に操りながら、肌悩みに合わせた繊細なカラーコントロールを実現。コンシーラーとしてはもちろん、ハイライトにも使えるマルチユース設計で、理想の肌印象へ導いてくれる注目アイテムです♡

肌印象を自在に操る新発想コンシーラー

価格：4,840円（税込）

「シルキーステイ セラムコンシーラー」は、HERAの肌トーン研究から誕生したカラーコントロールコンシーラーです。

気になる部分を自然に補正するだけでなく、ハイライターとしても活用できるマルチユース設計を採用。肌状態やなりたい印象に合わせて使い分けることで、より洗練された肌印象を演出できます。

単なるカバーではなく、色と光を活用して肌全体の印象を整えるというHERAならではのアプローチが魅力です。

内容量：8g

カラー：全3色

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肌悩みに合わせて選べる全3色

01 レモン



くすみや影が気になる部分におすすめ。光を添えるように明るさを与え、透明感のある印象へ導きます。ハイライトとして使用することで、自然な立体感も演出できます。

02 ピーチ



青みのあるクマや血色感不足が気になる目元にぴったり。影を自然に整えながら、いきいきとした健康的な印象を叶えます。

03 グリーン



小鼻や頬の赤み、色ムラを補正したい方におすすめ。赤みを繊細にカバーし、均一感のある美しい肌へ導きます。

今回登場するカラーは、それぞれ異なる肌悩みに対応しています。

それぞれのカラーが肌悩みに合わせて設計されているため、自分の悩みに合ったカラーを選ぶことで、より自然で完成度の高いベースメイクが楽しめます。

セラム級のうるおいで美しい仕上がりをキープ

「シルキーステイ セラムコンシーラー」は、まるで美容液のようななめらかなテクスチャーも特徴です。

セラムのように肌へ溶け込むフォーミュラが色ムラや影を自然に補正しながら、厚塗り感のない軽やかな仕上がりを実現。広範囲に重ねても重く見えず、端正な肌印象を演出します。

さらに、時間が経ってもヨレや浮きが目立ちにくく、24時間*1美しい仕上がりをキープ。忙しい日でもメイク直しの負担を軽減してくれます。

また、スキンケア発想の処方にも注目です。

ビタミンC2、ビタミンE3、8種のヒアルロン酸4、ナイアシンアミド5、チャ葉エキス*5を配合し、デリケートな目元を含む肌をうるおいで包み込みます。

*1アモーレパシフィックジャパン調べ、効果には個人差があります。

*2アスコルビン酸（整肌成分）

*3トコフェロール（保湿成分）

*4ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Ｎａ、ヒアルロン酸Ｋ、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ヒアルロン酸クロスポリマーＮａ、加水分解ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Ｎａ、アセチルヒアルロン酸Ｎａ（いずれも保湿成分）

*5整肌成分

*6すべての方にニキビができないというわけではありません。

HERAで叶える洗練された肌印象

HERAの「シルキーステイ セラムコンシーラー」は、気になる肌悩みをカバーするだけでなく、色と光を味方につけて理想の肌印象をデザインできる新しいベースメイクアイテムです。

スキンケア発想の処方と薄膜仕上げで、ナチュラルな美しさを引き出してくれるのも魅力。自分の肌悩みに合ったカラーを選んで、ワンランク上の洗練された肌を目指してみてはいかがでしょうか♪