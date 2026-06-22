「片付けはじゃまくさい」盲目の夫を7年支えた50代女性が汚部屋で明かした“合理的なズボラさ”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スッキリンお片付けチャンネル」が、「【片付けは諦めた】盲目の夫を支え続けた7年間。妻が猛暑の汚部屋で明かした本音とは。【ゴミ屋敷清掃】」と題した動画を公開した。動画では、先月亡くなった盲目の夫を7年間支え続けた50代女性からの依頼を受け、不用品で溢れかえった部屋を清掃する様子が収められている。



今回の依頼は、夫との死別を機にワンルームへ引っ越すための不用品回収。清掃現場となった3LDKの部屋は、ペットの砂やゴミが散乱し、エアコンをつけても暑いという過酷な環境だった。しかし、依頼者の女性は「片付けはじゃまくさい」とあっけらかんと本音を語る。



ナレーションの解説によると、女性は看護の仕事をしながら、帰宅後も目が見えない夫の食事準備や体調管理に奔走してきた。「自分がやらなきゃ」と夫の生活を支えることに全力を注ぐあまり、自身にとって優先順位の低い「片付け」にはエネルギーを使えなかったという。スタッフはこれを「合理的ともいえるズボラさ」と表現し、周りからどう見られるかよりも、本当に大切なことに力を注いできた彼女の生き方に理解を示した。さらに、「部屋にモノが溜まってしまうことは決して恥ずかしいことではない」と、心の余裕がなくなることで片付けに手が回らなくなる現実に優しく寄り添っている。



ワンルームへの引っ越しを控え、「やっぱり楽しみですよね」と笑顔を見せる依頼者。これからは念願だったグループホームでの仕事にも挑戦する予定で、少しずつ自分自身の人生を歩み始めている。動画の後半には、視聴者から近況を心配する声が寄せられていたスタッフの池上さんが久々に登場。現在は営業メインで活動していることを明かし、「YouTubeはクビ（笑）」と冗談交じりに語るなど、和やかな雰囲気が広がる内容となっている。