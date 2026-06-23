バナナ・リパブリックのドレスコレクションが登場！夏を彩る洗練ワンピースに注目

上質な素材使いと洗練されたデザインで人気のバナナ・リパブリックから、Summer 2026ドレスコレクションが登場しました。旅先でも街中でも映えるラインアップは、快適さと女性らしい美しさを兼ね備えているのが魅力。通気性に優れたリネン素材や軽やかなジョーゼット素材など、暑い季節を心地よく過ごせる工夫が詰まっています。夏のおしゃれをアップデートしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡

素材とシルエットにこだわった夏の新作

今回のドレスコレクションでは、上質なヨーロピアンリネンを中心に、夏を快適に過ごすための素材選びにこだわっています。

さらに、リラックス感がありながら美しいラインを演出するトラペーズフィットを採用。身体のラインを拾いすぎず、自然にスタイルアップを叶えてくれるのも嬉しいポイントです。

カラーやプリントにもこだわり、旅先のリゾートシーンから都市でのデイリーコーデまで幅広く活躍するデザインが揃っています。

シンプルながら存在感のあるドレスは、一枚でサマになる夏の主役アイテムです。

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シーン別に楽しめる注目ドレス5選

ラインアップには、それぞれ異なる魅力を持つ5種類のドレスが登場しています。

まずは「リネン トラペーズドレス」30,000円。上質なヨーロピアンリネン100％を使用し、落ち着いたマドラスチェック柄が印象的な一着です。街歩きにもビーチにも自然になじむデザインが魅力です。

「ジョーゼット ストラッピーマキシドレス」24,000円は、レトロなフローラル柄が目を引く華やかなドレス。

レーヨン100％のジョーゼット素材を使用し、美しいドレープ感とシワになりにくい機能性を兼ね備えています。

「ビスコースリネン ギャザーマキシドレス」26,000円は、ビスコースレーヨンとリネンをブレンドした上品な風合いが特徴。

ペイズリー柄が映えるフィットアンドフレアシルエットで、女性らしい華やかさを演出します。

「リネン ホルターマキシドレス」24,000円は、バックスタイルにツイストデザインを取り入れた印象的な一着。ヨーロピアンリネン100％素材ならではの爽やかな着心地を楽しめます。

そして「リネン スクープネックマキシドレス」20,000円は、ミニマルなデザインが魅力。リネンの美しい質感を引き立てるシンプルな仕上がりで、幅広いシーンに対応してくれます。

夏のワードローブをアップデートしよう

Summer 2026ドレスコレクションは、快適な着心地と洗練されたデザインを両立した、大人の女性にぴったりのラインアップです。

リゾートでのリラックスタイムはもちろん、休日のお出かけや旅行など、さまざまなシーンで活躍してくれそう。

上質な素材が生み出す美しいシルエットと、夏らしい軽やかな雰囲気を楽しみながら、この夏のおしゃれをより特別なものにしてみてはいかがでしょうか♪