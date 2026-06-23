¡ÚÁ´Ê¸¡Û¡Ö¥«¥á»ß¤á¡×51ºÐ¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß·ëº§¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯±¿¡×±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼ÒÂåÉ½¤ÎÉ×¤Ï¼çÉÍÀ«¤Ë
±Ç²è¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ê17Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤«¤Í¤Æ¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Çº§³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢51ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ø¤Ò¤È¤ê¤ÎÊý¤È¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÌóÂ«¡Ù¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯±¿¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÀ¸ÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤È½ä¤ê²ñ¤¨¡¢ËÜÆüÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢±ÇÁüÀ½ºî²ñ¼Ò¡ÖPUNK.¡×ÂåÉ½¤ÎüâÌîµ±¼¡¤µ¤ó¡£¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¡¢²áµî¤Ë·ëº§Îò¤¬¤¢¤ë¤¬¡ÖüâÌî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î·ëº§·Ð¸³¤«¤é²þÀ«¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ø¤³¤ÎÊý¤È¤Ê¤é²¿¤â¤³¤ï¤¯¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤³¤¦¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Âº§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆþÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É×¤Ï¼çÉÍÀ«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ØÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÉÔÍø±×¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿üâÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¼çÉÍÀ«¤Ø¤Î²þÀ«¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£üâÌî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë"°ìÈÌ¤ÎÊý"¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢À¯¼£Åª°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤«50Âå¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏºÇ°¦¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤¿°Â¿´´¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Á´Ê¸¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤Æ¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢51ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÊý¤È¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÌóÂ«¡×¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯±¿¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°ìÀ¸ÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ëÊý¤È½ä¤ê²ñ¤¨¡¢ËÜÆüÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï¡¢¼ç¤Ë±ÇÁüÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒPUNK.ÂåÉ½¤ÎüâÌîµ±¼¡¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
üâÌî¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²áµî¤Î·ëº§·Ð¸³¤«¤é²þÀ«¤ÏË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤³¤ÎÊý¤È¤Ê¤é²¿¤â¤³¤ï¤¯¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤³¤¦¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ö¼Âº§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆþÀÒ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¶¦¤ËÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡ÖÀÊÌ¤Ë¤è¤ëÉÔÍø±×¤Îº¹¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤¿üâÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¼çÉÍÀ«¤Ø¤Î²þÀ«¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
üâÌî¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë"°ìÈÌ¤ÎÊý"¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¤ªÌ¾Á°¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤¬Áª¤ó¤À¤Ò¤È¤Ä¤Î·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢²¿¤«¤òÈãÈ½¤·¤¿¤êÀ¯¼£Åª¤Ê°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿ÍÀ¸¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤µ¤«50Âå¤Ç·ëº§ÁêÃÌ½ê¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤Î¤´Êó¹ð¤ò¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏºÇ°¦¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÆÀ¤¿°Â¿´´¶¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÇÐÍ¥¡¦¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ»Å»ö¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤È¤â¤É¤â¡¢º£¸å¤È¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤å¤Ï¤Þ¤Ï¤ë¤ß