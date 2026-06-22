【3COINS】予算1万円で買うべき夏の神グッズ8選！店内でガチ厳選したアイテムとは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が、「【3COINS】店内でガチ厳選！夏の当たりアイテムだけ買ってみた！！」を公開。3COINSのYouTubeナビゲーター・たかはしが、予算1万円を握りしめ、店舗で自ら選定した「夏の神グッズ」を紹介している。



動画では、日差しを徹底的に防ぎたいリアルな目線で、UV対策アイテムを中心にピックアップ。最初に選んだ「UV超冷感フェイスカバー」は、首元までしっかり覆いつつ、鼻の部分が開いており「息がしやすい」と絶賛。さらに、「HIETECアームカバー」を試着すると、その圧倒的なひんやり感に驚きの表情を見せた。



また、日傘やリュックの紐に挟んで活用できるハンズフリーの「ミニクリップファン」や、放射冷却素材を使用し熱を宇宙へ跳ね返すという「涼しい晴雨兼用傘」など、ユニークかつ実用的なアイテムも登場。「カラビナ付きペットボトルクーラー」といった定番人気商品の最新版にも触れ、機能性とデザイン性を兼ね備えたラインナップを紹介している。



最終的に8点のアイテムを購入し、合計金額は8,518円に着地。1万円以内でこれだけの夏準備が叶う、コストパフォーマンスの高さを見せつけた。本格的な暑さが到来する前に、プロ目線の選び方を参考に夏対策を進めてみてはいかがだろうか。