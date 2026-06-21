フリーアナウンサーの中川安奈さんが6月20日、自身のインスタグラムを更新。動画と文章を投稿し、知人の女性2人が互いにフォローを外していたことに気づいたと明かしました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「2人の女友達がお互いにフォローを解除したの」「何かしらの事態が起きている可能性が高いよね？」 ＳＮＳで心境明かす





投稿のキャプションには「香ばし案件 Something smells...」と記されており、何かを察知したような含みのある言葉が添えられていました。







動画の中で中川さんは英語で状況を説明しています。「I know it's not my business, but（余計なお世話だし私には関係ないとはわかっているんだけど）、two of my girlfriends stopped following each other on Instagram.（2人の女友達がお互いにフォローを解除したの）」と話し始めました。







続けて「You know, I understand when you break up with someone and it's heartbreaking to see their posts or stories and you unfollow them.（例えば恋人と別れて投稿やストーリーを見るのが悲しいからフォローを外すのはわかるけど）」と前置きしたうえで、「But like when it comes to friends, there must be like a situation thing going on between them, right?（でも友達の場合は、何かしらの事態が起きている可能性が高いよね？）」と推測。







また、その2人について「And they're not my close friends（ちなみに彼女たちは私にとって近い友達というより）they're only like the people I know（知り合いくらいの感じだから）so all I could do is imagine, and feel so mad at myself for being curious for things like this, but（想像するしかないし、こういうことに興味持っちゃって自己嫌悪に陥るけど）something definitely smells.（なんか香ばしいよね）」と、野次馬的な好奇心を抑えられない自分にツッコミを入れつつ語りました。







この投稿に、「英語がうまい」「ちょっと気になってしまいますよね…」「ネイティブですね」「自分のリスニング力試すのがブームです定期的にやってください」「英語ペラペラはやっぱすごい」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】