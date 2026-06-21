タレントの高橋みなみさんが自身のInstagramを更新。かねてより親交の深いお笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんとの“お茶会”の様子を投稿し、クロちゃんのSNS投稿の裏側をユーモアたっぷりに暴露しました。



【写真を見る】【 高橋みなみ 】 「息を吐くように嘘をつく」 親友・クロちゃんのSNS偽装をぶっちゃけ 「明人くん」呼びに…クロちゃんも「あーん、本名で呼ばないで！」



高橋さんは「基本的にほぼ毎日謎に連絡を取り合い 時間が合う時は茶をしばく」と、相変わらずの仲の良さを明かしつつ、「#黒川観察日記」と題してこの日の出来事を報告。





「今日は私が朝おにぎり食べちゃってたからお昼はいらないよーってところから始まり 明人くん（クロちゃんの本名）の食事を見守りながらアイスコーヒー」とクロちゃんを本名で呼び、仲の良さをうかがわせる２S写真を投稿。





続けて、「明人くんは息を吐くように嘘をつく」と切り出した高橋さんは、「今日もなんのためらいもなくナポリタンをサッとサイドにずらし、サラダとバゲットだけ食べてるような写真を撮ってSNSに上げていた」と、クロちゃんの“ダイエット中アピール”の裏側を暴露。



「ナポリタン大盛りは無かったことにされてたけど、めちゃくちゃ食ってた。この後デザートもきた。コースだった。痩せる気はまじでないと思う」とバッサリ切り捨てました。





その後、買い物へ出かけた先でもクロちゃんの暴走は止まらず、再び訪れたカフェでは「お腹いっぱいだからなーといいながらメロンパンを食べていた。流石としか言いようがない」と呆れ顔。

さらに「唐突に買った服に着替え始めた時はビックリした。隣で卵が生まれたかと思った」と着替えている最中のクロちゃんの横で、真顔になっている高橋さんのシュールな姿が収められていました。

投稿の最後には、お揃いで購入したという海外製の日焼け止めリップクリームのエピソードも紹介。バナナの香りの高橋さんに対し、スイカの香りのリップを選んだクロちゃんについて、「口に塗りたくりほぼ食べてたビックリした」と最後まで衝撃の行動を報告。「一緒に居すぎて慣れたけどやっぱり変な人だと思う これからも観察を続けたいと思います」と締めくくりました。

この爆笑必至の“観察日記”にはクロちゃん本人が「あーん、本名で呼ばないで！」「なんなのぉー」と反応していました。



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