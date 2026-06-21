◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと対戦し、４―０で勝利した。日本は前半４分にＭＦ鎌田大地、同３１分にＦＷ上田綺世、後半２４分にＭＦ伊東純也、同３８分に再び上田が決めた。１試合４発は日本のＷ杯史上最多記録となった。

ＤＦ冨安健洋は今大会初先発。２日ほど前にスタメン起用を告げられた。１―０の前半１０分、ＣＫの流れから上田が強烈シュート。ＤＦ冨安が詰めようと動き、相手ＤＦに当たってゴールへ向かったボールを相手ＧＫダハメンがゴールラインぎりぎりでかきだした。ＶＡＲ検証の末にノーゴール判定となった。“逆１ミリ”でわずかにゴールとはならなかったが、見せ場は十分に作った。「多少のミスはありましたけど、こういう試合は細かいミスを気にしてやるような大会でもない。常にポジティブに心がけてやろうと思ってましたし、あとは自分ひとりでプレーしてるわけじゃないって僕に限らずみんな思っていて、チームのためにプレーしている。それが結果としてこうして４―０で勝ちにつながったかな」と快勝にホッとして表情を見せた。

前回のカタールＷ杯後は度重なるけがに悩まされた。再び大舞台に戻ってきた背番号２２は「日本代表の一員として、サッカーできてることが当たり前じゃないと思っている」と感慨深く話した。代表復帰に喜びは示しながらも「ここにいるだけではダメ。しっかりとチームとして日本の優勝という目標のために、僕自身もそこに貢献しないといけない。ピッチ上でもっともっと自分の良さを出してチームの勝利に貢献したい」と残り試合へ向けて気を引き締めた。