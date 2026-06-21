「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表４−０チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク１７位の日本は、同５４位のチュニジアを下し、大会初勝利。通算１勝１分けの勝ち点４で２戦を終えてＦ組２位。１試合４得点は１０年南アフリカ大会の１次リーグ・デンマーク戦の３点を上回る最多得点。４点差の勝利も日本史上最大得点差。Ｗ杯史上通算１０００試合目というメモリアルマッチを記録ずくめの大勝で制し、３大会連続の決勝トーナメント進出に前進した。日本は２５日の１次リーグ最終戦で勝ち点３で３位につけるスウェーデンと対戦する。この日、オランダがスウェーデンに５−１で大勝。総得点の差で日本を上回り首位に立った。

初戦に続き、ボランチとしてフル出場。上田の２得点目となるヘディングのアシストも果たしたＭＦ佐野は「本当に初戦終わって、チームとしてもう１回気を引き締めてやっていこうという気持ちが出た試合」とうなずいた。アシストの場面については「ああいうふうにみんながきついときに動けるのが自分の良さ。すこし高かったですけど、上田選手がいい形でヘディングしてくれた。感謝したい」と充実した氷上で振り返った。

最終戦スウェーデン戦に向けて「まだ何も決まってない。切り替えてまたチーム全員同じ方向を向いて、３戦目に向かってやっていきたい」と見据えた。