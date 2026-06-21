「なんたる完成度だ！」チュニジアに圧勝を収めた森保Ｊの“勝ちっぷり”に英BBCも脱帽！一方でチュニジアを「ショック療法も効果なし」と酷評【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表vsとチュニジア代表がメキシコ・モンテレイで対戦し、日本が４−０の快勝を飾った。
日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んだ。後半はやや攻めあぐねたものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也が突き放すと、83分には上田がループヘッドで４点目をゲット。過去最多点差の４−０で勝ち切り、見事３ポイントを掴み取った。
この一戦を速報した英公共放送『BBC』電子版も、手放しで森保ジャパンの戦いぶりを称えた。「なんたる完成度だ！ 日本が終始チュニジアを圧倒し続け、危ない場面はほとんどなかった。チュニジアがみせた守備の綻びを確実に突き、流れるようなパスワークとポゼッションフットボールを披露した」と論じる。一方でチュニジアに対しては、「まさに悲惨な出来でグループリーグ敗退が確定。攻撃のアイデアはまるでなく、監督交代のショック療法もまるで効果がなかった」と酷評した。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んだ。後半はやや攻めあぐねたものの、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也が突き放すと、83分には上田がループヘッドで４点目をゲット。過去最多点差の４−０で勝ち切り、見事３ポイントを掴み取った。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアが最下位となった。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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