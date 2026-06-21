「フリード」の“5人乗り仕様”がスゴい！

時代のニーズを掴んだちょうどいいコンパクトミニバンとして、今やホンダの稼ぎ頭となった「フリード」。

現行モデルは2024年6月に発売された3代目ですが、スッキリした外観が特徴の「AIR（エアー）」と、樹脂製ホイールアーチプロテクターなどでアウトドア感を演出したクロスオーバースタイルの「CROSSTAR（クロスター）」という、2つの異なるキャラクターで展開されています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「5人乗りミニバン」です！（18枚）

なかでもクロスターは、街乗りしやすいコンパクトなサイズ感でありながら、ミニバンとしての実用性とSUVのようなアクティブなイメージを掛け合わせている点が大きな魅力。

そして、このクロスターのラインナップにおいて、見逃せない存在となっているのが「2列シート仕様（5人乗り）」です。

現行フリードは、エアーがすべて3列シート仕様（6人乗りまたは7人乗り）であるのに対し、クロスターには3列シート仕様（6人乗り）だけでなく、2列シート仕様が用意されています。

その最大のポイントとなるのが、広々としたラゲッジスペースと、専用に開発された2列目シートです。

3列シート仕様（7人乗り）に備わるベンチシートは、背もたれを前に倒すだけのシンプルな構造ですが、この2列シート仕様のベンチシートは、3人掛けが可能な6：4分割タイプでありながら、背もたれが低く前倒しになる特殊な構造（ダイブダウン機構）を採用。

この2列シート仕様は、ホンダならではの低床フロアを活かした大容量のラゲッジスペースが特徴ですが、さらに脱着可能なユーティリティボードが標準装備され、荷室を上下2段構造に仕切ることが可能。

この2段構造と専用シートが組み合わさることで、後部座席を折りたたんだときに大きなメリットが生まれ、前倒しした背もたれの裏面と、ユーティリティボードの上面が段差なくきれいに繋がり、フラットなフロアが形成され、車中泊も想定した大きな空間が出現します。

シートを倒したときに生じるわずかな段差や傾斜は、車中泊や大きな荷物を積むときにはストレスになるもの。他の仕様とシートを共通化させず、わざわざこの「真平らな空間」を実現するために専用シートを採用した点に、ホンダのパッケージングへのこだわりが光ります。

荷室の使い勝手を重視する人にとって、このフラットで広い空間は大きな魅力といえそうです。

では、クロスター2列シート仕様はどのような層に支持されているのでしょうか。都内のホンダの販売店スタッフに話を聞いてみると、意外にもアウトドア志向のユーザーだけにとどまらないことが分かりました。

「もちろん車中泊がしやすいのも大きなメリットですが、それ以外に大きな荷物を積む機会が多いお客様にも選ばれています。床面が真平らになるので、例えば『荷物を傾けずに、水平のまま安定して運びたい』という場合にも重宝するようです。

また、ファミリーカーとしてのミニバンを求めているわけではなく、スタイリッシュなトールワゴンやクロスオーバーSUVのような感覚で、パーソナルに使いたいというお客様にも響いているようです」

また、先述したようにラゲッジがユーティリティボードで仕切られた2段構造になっているため、上の段を車中泊やベッドスペースとして使いながら、下の段には着替えや道具などの荷物を収納できるのも大きな長所です。

限られた室内の広さを最大限に、そして贅沢に使いこなせる、実によく考えられたグレードといえそうです。

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フリードは多人数で乗れるコンパクトミニバンとして優秀なのはもちろんですが、もし「3列目のシートは滅多に使わない」というライフスタイルであれば、この2列シートの5人乗り仕様は非常に合理的な選択肢になります。

普段はゆったり乗れる5人乗りとして使いながら、いざという時は広大な荷室をフル活用できるという、実用性の高さを求める人にとって、クロスター2列シート仕様はまさに大本命の1台といえそうです。