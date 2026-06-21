ルナール監督のイケおじ具合に注目が集まる

日本代表は現地時間6月20日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。

この一戦で「白シャツの魔術師」ことチュニジア代表のエルヴェ・ルナール監督のイケおじ具合に注目が集まり、SNS上では「絵になる立ち姿」と大きな反響を呼んでいる。

チュニジアを率いるルナール監督は、その端正なルックスとスタイリッシュな佇まいから日本国内でも高い人気を誇る指揮官だ。これまでも大舞台で見せてきた象徴的な白シャツスタイルは、サッカーファンの間で度々話題となってきた。

世界の強豪と激突するW杯という注目度の高い舞台において、指揮官のビジュアルや一挙手一投足は試合の行方とともにピッチ脇の大きな見どころとなっている。名将としての手腕だけでなく、その圧倒的なカリスマ性と男前なビジュアルが日本のファンを虜にしている。

この試合中からSNS上では「この試合の見どころは、新監督ルナールの白シャツの胸の開け具合」「シャツが透けてる」「シャツの素材が気になる」「ルナール監督メロすぎ」「絵になる立ち姿」「白シャツが透けるイケおじ感」「シャツびしょびしょ」「男前すぎる」といったコメントが多数寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）