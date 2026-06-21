【W杯2026】日本先制！渋谷のPV会場歓喜 永島優美はファンと喜び分かち合う INI・西洸人は子どもと喜ぶ「うおっ！」「しゃー！」
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間21日午後1時キックオフとなる。東京・渋谷のMIYASHITA PARK4階屋上芝生ひろばでは、パブリックビューイングが開催された。前半4分、鎌田大地が先制点を挙げ、渋谷の会場は歓喜に包まれた。
【写真】よしっ先制！両手を挙げて喜ぶ永島優美&西洸人
イベントには、白岩瑠姫（JO1）、西洸人（INI）、稲本潤一、永島優美アナが登壇。サムライブルーのユニフォームを着たサポーターらと声援を送った。
試合開始間もなく鎌田が先制点を挙げると、会場から「うおっ！」「しゃー！」と歓声が上がった。永島は他のサポーターと両手を挙げて喜びを分かち合った。
西は後ろの席の子どもに話しかける様子を見せ、会場には一体感が包まれていた。
【写真】よしっ先制！両手を挙げて喜ぶ永島優美&西洸人
イベントには、白岩瑠姫（JO1）、西洸人（INI）、稲本潤一、永島優美アナが登壇。サムライブルーのユニフォームを着たサポーターらと声援を送った。
試合開始間もなく鎌田が先制点を挙げると、会場から「うおっ！」「しゃー！」と歓声が上がった。永島は他のサポーターと両手を挙げて喜びを分かち合った。
西は後ろの席の子どもに話しかける様子を見せ、会場には一体感が包まれていた。