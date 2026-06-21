ブルズアイの大きなぬいぐるみ！セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』グッズ
セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！
今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 スーパーラージぬいぐるみ “ブルズアイ”を紹介します☆
セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 スーパーラージぬいぐるみ “ブルズアイ”
登場時期：2026年7月3日より順次
サイズ：全長約30×30×45cm
投入店舗：全国のゲームセンターなど
ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』から、「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」の大きなぬいぐるみが登場！
「ブルズアイ」は「トイ・ストーリー」シリーズに欠かせない、人懐っこい性格をした人気のキャラクターです。
そんな「ブルズアイ」のぬいぐるみは、全長約30×30×45cmとスーパーラージサイズで、ちょこんと座ったり、立ったり、どの姿もかわいい☆
たてがみやしっぽ、「ウッディ」を乗せる鞍も忠実に再現されています。
愛くるしい表情をした「ブルズアイ」の大きなぬいぐるみ。
セガプライズの『トイ・ストーリー５』 スーパーラージぬいぐるみ “ブルズアイ”は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
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