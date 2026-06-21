セガプライズより、ディズニー＆ピクサーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー５』 スーパーラージぬいぐるみ “ブルズアイ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー５』 スーパーラージぬいぐるみ “ブルズアイ”

登場時期：2026年7月3日より順次

サイズ：全長約30×30×45cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

ディズニー＆ピクサーの新作映画『トイ・ストーリー５』から、「ウッディ」の愛馬「ブルズアイ」の大きなぬいぐるみが登場！

「ブルズアイ」は「トイ・ストーリー」シリーズに欠かせない、人懐っこい性格をした人気のキャラクターです。

そんな「ブルズアイ」のぬいぐるみは、全長約30×30×45cmとスーパーラージサイズで、ちょこんと座ったり、立ったり、どの姿もかわいい☆

たてがみやしっぽ、「ウッディ」を乗せる鞍も忠実に再現されています。

愛くるしい表情をした「ブルズアイ」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー５』 スーパーラージぬいぐるみ “ブルズアイ”は2026年7月3日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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