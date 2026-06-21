日本代表、チュニジア戦はオランダ戦からスタメン4人変更！ 冨安、板倉、田中、伊東が先発
FIFAワールドカップ2026・グループF第2節チュニジア代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。
初戦のオランダ代表戦からの変更は4枚。DFラインは渡辺剛と谷口彰悟に代わり、冨安健洋とキャプテンの板倉滉が先発出場。また、オランダ戦で負傷した久保建英に代わり伊東純也、前田大然と代わって田中碧が起用され、中盤は佐野海舟と田中、伊東と鎌田大地のシャドーが予想される。久保だけでなく、チュニジア戦の前日練習を体調不良で欠席したFW町野修斗がメンバー入りせず、ベンチ含め24名での戦いとなる。
W杯通算1000試合目の記念すべき一戦に選ばれたチュニジア戦は、『エスタディオ・モンテレイ』（メキシコ）で開催。6月21日（日）日本時間13時からのキックオフを予定しており、試合の模様は日本テレビ系列、NHKBS、DAZNで中継される。
日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
◼︎日本代表 スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
7 田中碧（リーズ／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
◻︎日本代表 控えメンバー
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
▽DF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
5 長友佑都（FC東京）
16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▽FW
9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
※メンバー外
8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
初戦のオランダ代表戦からの変更は4枚。DFラインは渡辺剛と谷口彰悟に代わり、冨安健洋とキャプテンの板倉滉が先発出場。また、オランダ戦で負傷した久保建英に代わり伊東純也、前田大然と代わって田中碧が起用され、中盤は佐野海舟と田中、伊東と鎌田大地のシャドーが予想される。久保だけでなく、チュニジア戦の前日練習を体調不良で欠席したFW町野修斗がメンバー入りせず、ベンチ含め24名での戦いとなる。
日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。
◼︎日本代表 スターティングメンバー
▼GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
22 冨安健洋（アヤックス／オランダ）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
▼MF
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
7 田中碧（リーズ／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
13 中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
▼FW
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
◻︎日本代表 控えメンバー
▽GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
▽DF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
3 谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
5 長友佑都（FC東京）
16 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▽MF
17 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▽FW
9 後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
※メンバー外
8 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
6 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）