ファントムシータらがランクイン！今注目の歌詞ランキングは≠MEの「愛くださいませ」が2週連続首位に

歌詞検索サービス「歌ネット」が、6月18日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、≠MEの「愛くださいませ」が輝いた。2週連続での首位記録となる。2026年6月24日にリリースされる両A面シングルのタイトル曲だ。MVでは鈴木瞳美、谷崎早耶、冨田菜々風、永田詩央里が、恋をしたがゆえに翼を失い地上に堕ちた天使を演じている。彼女たちはどうしても忘れられない天界での暮らしを再現するべく、ドールハウスと7体の人形を作り、自らを慰めるために人形劇の世界にその身を投じる。高難度のダンスや高速ドローンで撮影されたシーンも注目ポイントだ。

3位には、ファントムシータの「ホラークイーン」がランクイン。2026年6月24日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。ファントムシータの代表曲のひとつである「ゾクゾク」を手がけたボカロP・てにをはが、作詞・作曲・編曲を担当。“ホラー”というコンセプトのもと、クイーンの座に君臨する姿を提示する、グループの集大成とも言える一作となっている。MVは、ファントムシータ扮する亡霊たちが洋館に現れる内容で、全編VFXを駆使した没入感のある映像に仕上がっている。

4位には、AKASAKIの「離さないでいて」が初登場。2026年7月15日にリリースされるIndies 1st Album『last YOUNG』収録曲であり、『みんなで作るJリーグのある日常』タイアップのCM曲だ。サッカーの爽やかさと熱気にピッタリの青春ロックサウンド。AKASAKIは同曲について、「僕がはじめてファンを想って作った大切な楽曲です。これからも、より多くの人に応援されるアーティストになれるように、たくさん曲を作っていきます。ライブで一緒にこの曲を歌いましょう！」とコメントしている。

8位には、YOU DAYEONの「Dream Rusher」が初登場。2026年6月24日にリリースされるJAPAN DEBUT 1st ALBUM 『Dream Rusher』収録のタイトル曲だ。彼女は、韓国出身のソロアーティスト。『Girls Planet 999』『SHOW ME THE MONEY』などのサバイバル番組に出演して注目を集め、ボーカル、ラップ、ダンスパフォーマンスのすべてをこなすオールラウンダーとしての実力が評価されている。「Dream Rusher」は、韓国でリリースしていた楽曲とは一味違った日本オリジナルソングとなっている。

9位には、THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBEの「BLACK SHEEP」が初登場。2026年7月1日にリリースされるニューアルバム『JET BANGIN’』収録のリード曲だ。MVのコンセプトは“抑圧からの突破と解放”。メンバーが貼られたラベルを自らの手で破り、自由な場所へ突き進んでいく姿が映し出されている。振り付けは、パフォーマー・TAKIがコレオグラファー・Shungoとともに作り上げ、80年代〜90年代のマイケル・ジャクソンへのリスペクトとオマージュが盛り込まれている。

【2026年6月18日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 愛くださいませ／≠ME2位 推しはルルたん！／葵乃まみ3位 ホラークイーン／ファントムシータ4位 離さないでいて／AKASAKI5位 クライマックス／SUPER BEAVER6位 AKANE On My Mind〜饅頭こわい／桑田佳祐7位 Lessons／ゴスペラーズ8位 Dream Rusher／YOU DAYEON9位 BLACK SHEEP／THE JET BOY BANGERZ from EXILE TRIBE10位 Can’t hide／NEXZ