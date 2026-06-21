巨人や米大リーグで活躍した上原浩治氏が２１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演。キャスターを務める膳場貴子アナウンサーのつぶやきに、クレームをつける一幕があった。

ドジャースの大谷翔平投手が１７日のレイズ戦に先発し、６回４失点で７勝目を挙げたが、利き手の中指のマメがつぶれて出血するアクシデントに見舞われた。

膳場アナが「大谷さんが手から出血してましたけど、大丈夫なんですか？」と尋ねると、上原氏は「体質だと思うんですね。自分は１回もなったことないんですよ。ただボールの縫い目を切って投げるんですよね。その縫い目に引っかかって、多分マメができて切れてるんじゃかと思うんですよね」と解説。「ピッチングには間違いなく影響は出ると思います。しっかり治してからの方がいいと思うので、一回飛ばすっていう手もありじゃないかと思います」と続けた。

するとサブキャスターの駒田健吾アナウンサーが「膳場さんが小さな声で『上原さん、マメができなさそう』って、今言ってましたよ」とバラすと、膳場アナも「皮膚が厚そうだなって…」とイジるようにポツリ。

上原氏は「先日からこの２人は僕に対して何かあるんですか？いろいろ言われてますけど（笑）」とＭＣ陣にクレームを付けた。膳場アナは「たくましいなと思って…」とフォローしていた。