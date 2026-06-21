【W杯2026】日本vsチュニジアきょう21日午後1時試合開始 地上波は日テレ、大幅な特別編成（出演者・実況アナ・解説者など一覧）
「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表2戦目となるチュニジア戦が、日本時間きょう21日午後1時キックオフとなる。
【動画】チュニジア戦中継に登場する本田圭佑のメッセージ（日テレ放送予定一覧）
地上波では、日本テレビ系で生中継され、同局のタイムテーブルは特別編成となる。また、NHK BS、DAZNでも放送・配信される。
■日本テレビ
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP』午前10時25分〜11時30分
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦 試合直前SP』午前11時45分〜午後0時30分
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美
【動画】チュニジア戦中継に登場する本田圭佑のメッセージ（日テレ放送予定一覧）
地上波では、日本テレビ系で生中継され、同局のタイムテーブルは特別編成となる。また、NHK BS、DAZNでも放送・配信される。
■日本テレビ
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦SP』午前10時25分〜11時30分
『FIFAワールドカップ2026 森保ジャパンまもなく運命のチュニジア戦 試合直前SP』午前11時45分〜午後0時30分
『FIFAワールドカップ グループステージF組 日本×チュニジア』後0時30分〜4時
出演者：
【日テレ系スペシャルナビゲーター】竹内涼真
【解説】本田圭佑（日本戦スペシャルアンバサダー）
【現地スタジオ】 槙野智章（藤枝MYFC監督／2018年ロシア大会代表） 井桁弘恵（Going!ワールドカップスペシャルキャスター）
【ベンチ解説】柿谷曜一朗（2014年ブラジル大会代表）
【実況】山本紘之
【スタジオ解説】松井大輔（2010年南アフリカ大会代表）
【ゲスト】陣内智則
【進行】河出奈都美