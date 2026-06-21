鈴木保奈美＆小手伸也、SixTONESと大暴れ ラストには“重大発表”も
俳優の鈴木保奈美と小手伸也が、きょう21日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。
【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
初登場の鈴木は、SixTONESと初対面ながら、「京本（大我）さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。京本は恐縮しつつ、ワールド全開の坊ちゃん発言を放つ。
さらに、トークの成り行きで、今夜は鈴木が社長で小手が部長に。管理職コンビがギリギリを見極めるゲームでSixTONESと超真剣勝負。エクササイズ系新企画ではバラエティー番組の常識を覆す事件が起きる。
最初のゲームは、世の中のあらゆる現象が起こるギリギリのタイミングを予測する、見極め系バトルゲーム「ギリギリ刑事」。2チームに分かれ、VTRを見て、相手チームよりもギリギリにボタンを押すことができれば勝利となる。今回は“鈴木保奈美チーム”（鈴木、ジェシー、松村北斗、田中樹）と“小手伸也チーム”（小手、京本、高地優吾（※高＝はしごだか）、森本慎太郎）に分かれて対決する。
鈴木が「自信は全然ありません」と不安を口にするのに対し、小手は慣れ親しんだメンバーとわちゃわちゃ脱力ムード。数々の大舞台を踏んできたベテラン俳優同士、物事の予兆を見抜く鋭い観察力を持っているのはどちらなのか。
「トイレットペーパーがなくなるギリギリを見極めろ」「伸びるチーズが切れるギリギリを見極めろ」など、手に汗握る全4問に挑戦する。スタジオでは、分析の参考に用意されたアイテムを使って考察合戦が白熱。総務部長・小手がトイレットペーパーを頭に乗せて猛ダッシュする場面も。SixTONESの大喜利合戦に鈴木社長もご満悦。社員みんなでチーズフォンデュ・パーティーとなる。
さらに、ゆうちゃみが大実験企画に登場。今度はガムテープでグルグル巻きに。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も“はりつけの刑”にされて大パニックに陥る。京本のうっかり発言で高地の“アレ”がバレるまさかの事態になる。ご褒美グルメの極上とんかつをゲットするのはどっちのチームか。
新企画「マッチョガイ探し」には、芸能界ママ軍団が挑戦する。ボン･ジョヴィの「It’s My Life」に合わせて筋トレをしながら、画像の中に紛れたマッチョを探すエクササイズ系脳トレゲームとなる。紛れているのが筋肉芸人・なかやまきんに君だったら「ヤー！」、オードリー・春日俊彰だったら「トゥース！」で解答する。全員そろって5問連続正解できれば、ご褒美の豪華ローストビーフ丼をゲットできる。
スタジアムツアーに向けて筋トレ中のSixTONESにとってはもってこいの企画と思いきや、京本は小声で「まずいな…」とソワソワ。何やら後ろめたいことがあるよう。スクワットやジャンピングランジなど、下半身を追い込む地獄のトレーニングが連発。体力自慢のSixTONESもヘトヘトになる地獄の新企画となる。
さらに、ラストに衝撃の重大発表が待っている。
【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
初登場の鈴木は、SixTONESと初対面ながら、「京本（大我）さんのお母さまに、とってもよくしていただいたんです」と、京本家との縁を明かす。京本は恐縮しつつ、ワールド全開の坊ちゃん発言を放つ。
さらに、トークの成り行きで、今夜は鈴木が社長で小手が部長に。管理職コンビがギリギリを見極めるゲームでSixTONESと超真剣勝負。エクササイズ系新企画ではバラエティー番組の常識を覆す事件が起きる。
鈴木が「自信は全然ありません」と不安を口にするのに対し、小手は慣れ親しんだメンバーとわちゃわちゃ脱力ムード。数々の大舞台を踏んできたベテラン俳優同士、物事の予兆を見抜く鋭い観察力を持っているのはどちらなのか。
「トイレットペーパーがなくなるギリギリを見極めろ」「伸びるチーズが切れるギリギリを見極めろ」など、手に汗握る全4問に挑戦する。スタジオでは、分析の参考に用意されたアイテムを使って考察合戦が白熱。総務部長・小手がトイレットペーパーを頭に乗せて猛ダッシュする場面も。SixTONESの大喜利合戦に鈴木社長もご満悦。社員みんなでチーズフォンデュ・パーティーとなる。
さらに、ゆうちゃみが大実験企画に登場。今度はガムテープでグルグル巻きに。進行役の藤森慎吾（オリエンタルラジオ）も“はりつけの刑”にされて大パニックに陥る。京本のうっかり発言で高地の“アレ”がバレるまさかの事態になる。ご褒美グルメの極上とんかつをゲットするのはどっちのチームか。
新企画「マッチョガイ探し」には、芸能界ママ軍団が挑戦する。ボン･ジョヴィの「It’s My Life」に合わせて筋トレをしながら、画像の中に紛れたマッチョを探すエクササイズ系脳トレゲームとなる。紛れているのが筋肉芸人・なかやまきんに君だったら「ヤー！」、オードリー・春日俊彰だったら「トゥース！」で解答する。全員そろって5問連続正解できれば、ご褒美の豪華ローストビーフ丼をゲットできる。
スタジアムツアーに向けて筋トレ中のSixTONESにとってはもってこいの企画と思いきや、京本は小声で「まずいな…」とソワソワ。何やら後ろめたいことがあるよう。スクワットやジャンピングランジなど、下半身を追い込む地獄のトレーニングが連発。体力自慢のSixTONESもヘトヘトになる地獄の新企画となる。
さらに、ラストに衝撃の重大発表が待っている。