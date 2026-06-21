飼い主さんが泣いている姿を見た猫さんが取った思いやりに満ちた行動に、賞賛の声が止まりません。

イケニャンすぎる猫さんの姿は31万回を超えて再生されており、「優しいコ」「みてる此方も癒される」「あーーーーー愛ーーーー」「猫様イケメンすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：愛猫の前で『泣き真似』をしてみたら…思わず感動の『尊すぎる展開』】

泣いている主を見た猫が…

TikTokアカウント『うちのエンターテイナー』に投稿されたのは、キジトラ猫「ミュシャ」ちゃんの姿。飼い主さんのことが大好きでかまってちゃんだというミュシャちゃん。飼い主さんがスマホを見ていると、「私の相手してー」と邪魔しにくるのだとか。

ある日、飼い主さんがミュシャちゃんの前で泣き真似をしたといいます。大好きな飼い主さんが泣いているのを見たミュシャちゃんが…。

子猫を宥める母猫のよう

「えーん、悲しいよー」と泣く飼い主さんの耳に「ナー、ナー」というミュシャちゃんの声が聞こえたといいます。「悲しいよ」と泣くふりをする飼い主さんのもとに、ミュシャちゃんが駆けつけてきたのだそう。

「どうしたの？大丈夫？」というような心配そうな表情で、飼い主さんの顔を覗き込んだというミュシャちゃん。飼い主さんを慰めるように、前足を頭のほうに伸ばしたといいます。

ミュシャちゃんの様子は、まるで我が子に寄り添うお母さんのよう。泣いている飼い主さんの姿が、ミュシャちゃんの母性を呼び起こしたのかもしれません。

優しすぎる行動に感激

飼い主さんがさらに泣き続けると、ミュシャちゃんが「ナーン」と鳴きながら、前足で飼い主さんの頭をポンとしたといいます。何ともイケニャンなミュシャちゃんの行動に、飼い主さんも笑みがこぼれたそう。最後はミュシャちゃんに嘘とばらし、チューしてハイタッチまでしたのだとか。

普段から、体調が悪いときは飼い主さんに寄り添ってくれるというミュシャちゃん。「ミュシャの優しいところを映像に残しておきたい」と、今回は泣き真似をすることにしたそうです。こんなにも優しい子に育ったミュシャちゃんを、いつまでも大切にしたいと思う飼い主さんなのでした。

投稿には「頭ポンポンしてんの？！イケメンじゃん」「うわぁ。めちゃかわいすぎる。優しいねこちゃん」といった声が聞かれました。

TikTokアカウント『うちのエンターテイナー』には、キジトラ猫ミュシャちゃんの愛らしい日常の姿がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『うちのエンターテイナー』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。