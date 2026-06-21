「気に入られていない人は罵声を浴びせられる」社長の"お気に入り度"で出世が決まる会社に絶望した女性

実績よりも社内の力関係や上層部の顔色をうかがうことが優先される職場では、働く意欲も失われてしまうだろう。

投稿を寄せた40代女性（エンジニア／年収500万円）は、社長のワンマンぶりが露骨すぎる職場の実態を明かす。そこは、実力主義とはほど遠い環境のようだ。（文：法田ひまり）

最悪…「気に入られていない人は基本無視される」

女性の職場では、客観的な業績評価など存在しないに等しいという。

「社長に気に入られれば実績や実力がなくても上にあがれる。会議で気に入られた人の意見は通り易いが、気に入られていないと理不尽な程に罵声を浴びせられる」

実力ではなくお気に入り度で出世が決まるとなれば、周囲も社長の顔色を窺うばかりになりそうだ。女性は職場の惨状をこう嘆いている。

「誰から見ても明らかに社長の好き嫌いが人事に表れている。気に入られていない人は基本無視される」

仕事のやりがいは微塵もなし…「感情がおかしくなり辞めました」

北海道の40代男性（事務・管理／年収700万円）も、上司の姿勢に強い不満を抱いたことを投稿で明かす。

「どこ見て仕事してるか。幹部の意見に同調し理不尽な行動を部下、同僚へ強要する。仕事のやりがいなんて微塵も感じない詐欺まがいのアプローチ……」

顧客や業務そのものではなく、ただ上の機嫌取りのために周囲に理不尽を強要するような状況は、組織として健全とは到底言えない。男性は自身の決断をこう書いている。

「感情がおかしくなり辞めました！」

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