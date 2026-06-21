◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―０中日（２０日・東京ドーム）

オプションが増えた。巨人・橋上監督代行は岸田を「３番・一塁」で起用。一塁先発はプロ初となり、５番・捕手の大城との“ダブル捕手スタメン”で臨んだ。「現有の攻撃力の中で最大に活用できる方法は、という選択肢」。今後に向けて戦略の幅が広がった。

キャベッジがコンディション不良のためベンチ外となり欠場。その事情もあって１軍昇格した浅野を「８番・左翼」で即先発に入れた。「キャベッジ選手が残念ながらコンディション不良になりましたので、これはこれで浅野選手を使えということなのかなと思いましたので」。値千金の決勝ソロ。采配が的中した。

交流戦から監督代行に就任し、５月２８日に増田陸とともに２軍降格としたのが浅野だった。レベルアップを期待していた中で再昇格。「ここまでそれほど１軍で安定した力を出してるわけじゃないですから。今回のことで自分自身でレギュラーになるんだ、ぐらいのつもりでやってもらえれば」と成長を願った。

チームは接戦を制した。「１―０で勝つということは成長させる上で非常に大事。勝ち切れたのは非常に大きい」。リーグ３位から阪神と同率首位に浮上した。（片岡 優帆）