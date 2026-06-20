【競馬】メイクデビュー函館（6月20日／函館競馬場・2歳・新馬牝・芝1200メートル）

【映像】芝のレースで“ひと際目立つ”愛らしい白毛馬

20日の函館5R・新馬戦でソダシを半姉に持つ白毛馬のスノーウィスパー（牝2、栗東・須貝）がデビュー。その真っ白な馬体と愛らしいレースぶりにファンが魅了された。

スノーウィスパーの姉は、白毛馬として史上初めて芝の重賞を制し、引退までに桜花賞などG1・3勝を挙げた名牝のソダシ。GIスプリンターズSを制したママコチャも半姉に持つ期待の血統馬が、大注目の中でデビュー戦を迎えた。

パドックでは、勝負服カラーのメンコと可愛らしいボンボンを尻尾につけて登場し、ひときわ目を引く美しい馬体を披露。レースではスタートで出遅れると、最後は直線で追い上げたが6着に終わった。

それでも、その姿にSNS上は「スノーウィスパー白すぎ可愛い」「走る姿めっちゃ綺麗」「綺麗な白やな〜」「ソダシに走り方そっくり」などと大いに沸き、ファンを魅了。また、出遅れに対しても「のそっとでてきてかわいいw」「ゲート開いた瞬間の棒立ちスノーウィスパーにきゅん なんて可愛いんだ」「ゲート開いた瞬間『？』ってなってたように見えた」「『え？ 走るの？』 みたいな感じでゲート出て笑っちゃった」との温かい声が上がり、ファンを和ませた。

（ABEMA『ABEMA de グリーンチャンネル』）