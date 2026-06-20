【女性が選ぶ】「ダンスがうまいと思う」STARTO社所属の30代タレントランキング！ 2位「岩本照（Snow Man）」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『ダンスがうまいと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、Snow Manのリーダーを務める岩本照さんです。埼玉県出身で、1993年5月17日生まれです。マイケル・ジャクソンに憧れて自ら事務所に応募するほど、幼い頃からダンスへの強い情熱を持っていました。長いジュニア時代に培われた洗練されたダンススキルは、Snow Manのパフォーマンスを牽引し、見る者を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「振り付けを考えたり軽やかなダンスが上手いと思う」（30代女性／宮城県）
「体幹の強さとキレのある動きが際立っていて、振付の表現力も高く、グループ全体を引き締める存在だから」（50代女性／兵庫県）
「ダンスまで見たことある人は少ないですが、ダンスに力を入れていることを推しているグループは全体的に上手だと思います」（20代女性／大阪府）
堂々の1位に輝いたのは、同じくSnow Manのメンバーである佐久間大介さんです。Snow Manとして活躍する傍ら、俳優としても才能を発揮し、映画「マッチング」や初単独主演映画「スペシャルズ」などに出演しています。定評のある見事なダンスやアクロバットで鍛え上げられた身体能力は、演技やパフォーマンスの随所で光り、多くの人を惹きつけています。
▼回答者コメント
「どんなダンスも軽やかに踊っていて上手いと思いました」（30代女性／愛知県）
「体を大きく動かしてダイナミックでありながら人を惹きつける魅力があるから」（20代女性／神奈川県）
「メンバー全員で踊ってても、ダンスが一人だけずば抜けてる。プロダンサーとのバトルでもまったくひけを取らない」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：岩本照（Snow Man）／48票
2位にランクインしたのは、Snow Manのリーダーを務める岩本照さんです。埼玉県出身で、1993年5月17日生まれです。マイケル・ジャクソンに憧れて自ら事務所に応募するほど、幼い頃からダンスへの強い情熱を持っていました。長いジュニア時代に培われた洗練されたダンススキルは、Snow Manのパフォーマンスを牽引し、見る者を魅了し続けています。
「振り付けを考えたり軽やかなダンスが上手いと思う」（30代女性／宮城県）
「体幹の強さとキレのある動きが際立っていて、振付の表現力も高く、グループ全体を引き締める存在だから」（50代女性／兵庫県）
「ダンスまで見たことある人は少ないですが、ダンスに力を入れていることを推しているグループは全体的に上手だと思います」（20代女性／大阪府）
1位：佐久間大介（Snow Man）／84票
堂々の1位に輝いたのは、同じくSnow Manのメンバーである佐久間大介さんです。Snow Manとして活躍する傍ら、俳優としても才能を発揮し、映画「マッチング」や初単独主演映画「スペシャルズ」などに出演しています。定評のある見事なダンスやアクロバットで鍛え上げられた身体能力は、演技やパフォーマンスの随所で光り、多くの人を惹きつけています。
▼回答者コメント
「どんなダンスも軽やかに踊っていて上手いと思いました」（30代女性／愛知県）
「体を大きく動かしてダイナミックでありながら人を惹きつける魅力があるから」（20代女性／神奈川県）
「メンバー全員で踊ってても、ダンスが一人だけずば抜けてる。プロダンサーとのバトルでもまったくひけを取らない」（50代女性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)