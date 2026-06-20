大人気の本間『D1』ボールがランキングから突如消えた!? 「需要はなくなっていませんが…」店員が明かすそのワケは？【週間ギアランキング】
売り上げランキングのボール部門のランキングに異変が起きていた。常にタイトリスト『プロV1』と1位を争っていた本間ゴルフの『D1』が、今週はまさかのトップ10圏外。何が起きているのか？ PGAツアースーパーストアつくば学園通り店の谷合信俊さんに話を聞いた。
【ランキング】D1がまさかのランキング圏外 売り上げトップ10をまとめて発表！
「実は先日まで、『D1』が一部欠品していて入荷がない状況が続いていました。決して需要が落ちているわけではなく、在庫がないために売上げが落ちている状況です」 メーカーからの正式発表はないが、2016年から2年に1度リニューアルしている『D1』。前回が2024年だったので今年新製品が出てもおかしくない。 『D1』がトップ10圏外になったことで、最新ランキングは『プロV1』が1位、『プロV1x』が2位という結果だった。 「やっぱりタイトリストは安定して売れていますし、ブリヂストンも人気があります。また今年発売したボールだとキャロウェイの『クロム ツアー』が好調です。ツアーボールの中では飛距離性能がトップクラスに高いので、飛ばしたい競技ゴルファーから人気があります」 タイトリスト『プロV1』が圧倒的な1位となったが、このまま1位を継続するのか？ （ボールランキング）1位 タイトリスト プロV12位 タイトリスト プロV1x3位 ツアーステージ エクストラディスタンス※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】トップ10をまとめて発表 テーラーとピンがトップ3を席巻
ロボット試打で判明！ 一番飛ぶボールは『D1』だった？
最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？
【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？
女子プロから圧倒的に人気！ クセがない“中しなり”シャフトを試打評価
【ランキング】D1がまさかのランキング圏外 売り上げトップ10をまとめて発表！
「実は先日まで、『D1』が一部欠品していて入荷がない状況が続いていました。決して需要が落ちているわけではなく、在庫がないために売上げが落ちている状況です」 メーカーからの正式発表はないが、2016年から2年に1度リニューアルしている『D1』。前回が2024年だったので今年新製品が出てもおかしくない。 『D1』がトップ10圏外になったことで、最新ランキングは『プロV1』が1位、『プロV1x』が2位という結果だった。 「やっぱりタイトリストは安定して売れていますし、ブリヂストンも人気があります。また今年発売したボールだとキャロウェイの『クロム ツアー』が好調です。ツアーボールの中では飛距離性能がトップクラスに高いので、飛ばしたい競技ゴルファーから人気があります」 タイトリスト『プロV1』が圧倒的な1位となったが、このまま1位を継続するのか？ （ボールランキング）1位 タイトリスト プロV12位 タイトリスト プロV1x3位 ツアーステージ エクストラディスタンス※データ提供：矢野経済研究所◇ ◇ ◇●最新アイアンのモデルが多過ぎてどれを選べばいいか分からない？ そんな人は関連記事「最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？」を読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【ランキング】トップ10をまとめて発表 テーラーとピンがトップ3を席巻
ロボット試打で判明！ 一番飛ぶボールは『D1』だった？
最新アイアン35モデルを徹底評価 男女プロでスピン量や飛距離はどう変わる？
【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番”飛ぶ”ドライバーは？
女子プロから圧倒的に人気！ クセがない“中しなり”シャフトを試打評価