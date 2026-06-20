もはや「上級グレードいらず」な本命仕様の誕生

2026年6月3日、トヨタは高級ミニバン「アルファード」を一部改良し、同日より発売を開始しました。

今回の改良における最大のトピックは、新グレード「G」の追加です。

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アルファードは2002年に登場した高級ミニバンで、力強いデザインと上質な内装により、ミニバンジャンルのフラッグシップ的な存在として地位を確立してきました。

2008年登場の2代目では兄弟車「ヴェルファイア」を設定し、2モデル体制で爆発的なヒットを記録。現行の4代目は2023年6月に登場し、「TNGA GA-K」プラットフォームの採用によってボディ剛性や走行性能を大幅に向上させています。

2025年1月の初回一部改良では最廉価グレード「X」の追加や、PHEV（プラグインハイブリッド車）の設定などが行われましたが、今回の改良ではさらに内容が充実しました。

新色「ニュートラルブラック」の追加、エグゼクティブラウンジの内装加飾変更、18インチホイールの質感向上のほか、全グレードに周波数感応型ショックアブソーバーを採用し、乗り心地の向上が図られています。

ラインナップ面では「Z」グレードへのPHEV追加、そしてHEV（ハイブリッド車）モデルへ中級グレード「G」の新設が行われました。

なお、新型アルファード Gの登場と同時に、2025年追加のXグレードは早くも廃止されてしまいました。

新設されたGグレードは、Xグレードよりも質感を高めながら装備を厳選し、手頃な価格を実現したモデルで、7人乗りと8人乗りの両仕様が用意されています。

シーケンシャルターンランプやデイタイムランニングランプは非装備となっており、ホイールは17インチでスパッタリング塗装も省略され、ボディカラーは「プラチナホワイトパールマイカ」と「ニュートラルブラック」の2色のみとなるなど、上級グレードとの差別化が図られています。

いっぽうインテリアには、ファブリックと合成皮革のコンビ表皮を採用し、ファブリックのみだったXグレードから上質さが向上しました。

運転席・助手席にはシートヒーターと電動調整機能が備わり、こちらも手動調整だったXグレードから大きく改善されています。

2列目シートは7人乗り仕様に「リラックスキャプテンシート」を採用し、シートヒーターやオットマン、折りたたみ式サイドテーブルも装備。8人乗りは6対4分割の3人掛けシートで、チップアップ機能による荷室拡張が可能です。

安全・快適装備については、両側パワースライドドアやスマートキーといった標準機能に加え、最新の「トヨタ セーフティセンス」を全装備。ブラインドスポットモニターやパノラミックビューモニター、パーキングサポートブレーキ、降車アシストなども標準装備となっており、廉価グレードながら上級モデルにひけを取らない充実した内容となっています。

ただし渋滞時支援やアドバンストパークといった上位の先進機能はオプション設定もないため、注意が必要です。

そして新型アルファード G最大の魅力は、価格です。

2WDモデルが559万9000円（消費税込、以下同）、E-Fourモデルが581万9000円と、HEVのZグレードと比較して約80万円安い設定となっています。

最上級の「スペーシャスラウンジ」が1276万9900円からであることを考えると、その価格差は一目瞭然です。

「ノア／ヴォクシー」などの人気ミドルサイズミニバンからのステップアップを考えているユーザーにとって、アルファードの風格を手頃な価格で手に入れられるGグレードは、非常に魅力的な選択肢といえるでしょう。

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これまでアルファードは、上級グレードのZが販売の中心でした。

トヨタの営業マンによると、今回の新型アルファード Gの追加で、人気グレードの割合にも大きな変化が出ていると語ります。

いわば「ちょうどいいアルファード」の出現によって、ミドルクラスミニバンユーザーからの注目もにわかに高まっていることをうかがわせます。

そんな新型アルファード Gは、まさに「買い」の選択肢といって良いでしょう。