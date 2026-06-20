今日20日から明日21日にかけて、日本付近は前線や低気圧の影響を受けやすく、22日(月)も湿った空気の影響を受ける所がある見込みです。今日20日から明日21日は西日本から東日本の広い範囲で雨となり、大雨となる所があるでしょう。東北南部でも明日21日から22日(月)にかけて大雨となる所がある見込みです。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

今日20日〜明日21日は本州付近で前線活動が活発に

今日20日は、前線が西日本を通って日本の東へとのびており、朝鮮半島付近の前線上には低気圧があって発達しながら東よりに進んでいます。前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で、西日本から東日本の広い範囲で雨となっており、北日本でも所々で雨が降っています。気象庁は、今日20日午前11時に北陸と東北南部が梅雨入りしたとみられると発表しました。



このあと今日20日午後は、前線は本州付近を北上するとともに、九州北部を南下する見込みです。その後、明日21日になると、前線は本州付近を南下し、低気圧が日本海を東へ進んで北陸へ接近するでしょう。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線活動が活発になりそうです。

明日21日にかけて西〜東日本で大雨のおそれ 東北南部は22日も

西日本では、今日20日は広い範囲で断続的に雨が降るでしょう。大気の状態が非常に不安定で、局地的に積乱雲が発達するおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が必要です。明日21日は、はじめ雨が降りますが、広い範囲での雨は次第に収まるでしょう。ただし、夜にかけてもにわか雨の可能性があります。



東日本では、今日20日は次第に雨の範囲が広がる見込みです。明日21日にかけて雷を伴い激しい雨の降る所もあるでしょう。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。



北日本では、今日20日は次第に東北南部の太平洋側を中心に雨となり、そのほかの地域も所々で雨が降るでしょう。明日21日は東北の広い範囲で雨が降り、東北南部では激しい雨となる所がある見込みです。東北南部の太平洋側では22日(月)にかけて大雨となるおそれがあるため、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

大雨のときは「内水氾濫」による浸水被害に注意

大雨による「内水氾濫」で、低い土地が浸水することがあります。「内水氾濫」とは、市街地に降った大雨が地表にあふれて起こる浸水被害です。アスファルトなどで大部分が舗装されている都市部などで発生しやすいとされています。



大きな川の水が堤防を越えてあふれ出す「外水氾濫」とは区別され、「内水氾濫」は下水道や用水路の排水能力を超える雨が降ったり、排水先の河川(本流)の水位が高くなったりして、行き場を失った雨水が市街地にあふれ出る災害です。川や用水路から水があふれ出すだけではなく、マンホールから水が吹き出すこともあります。



「外水氾濫」に比べ、「内水氾濫」は一般的に浸水の度合いが浅いという傾向がありますが、短時間で被害が発生し、川から離れた地域でも浸水が起きるとされています。



内水氾濫が起きやすい地域については、自治体がハザードマップにまとめている場合があります。日頃から自分の住んでいる地域のリスクを把握するようにしましょう。

また、大雨時には、テレビ、ラジオ、インターネットなどで最新の気象情報、災害情報、避難情報に注意し、危険を感じたら、早めに避難しましょう。氾濫した水の流れは、勢いが強く、歩くのが困難な場合があります。その場合は、緊急避難として、高い頑丈な建物にとどまることも選択肢の一つです。