きょうの為替市場、ドル円は上昇が続いており、１６１円台後半での推移となっている。先週のＦＯＭＣ以降、ドル円は上値追いを再開。同時に介入警戒感も高まっており、１６２円を超えた辺が１つのメドとの見方も少なくない。 投機筋の円ショートが積み上っており、介入でそれを振り落とせる状況のため、いつ介入があってもおかしくないとの見方も出ている。４月末からの一連の介入とは異なり、今回は予告なしで行われ