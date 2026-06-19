XBOX「gamescom 2026」に出展決定！ ファンフェストも開催「Gears of War: E-Day」などがいち早くプレイできる
【gamescom 2026】 開催期間：8月26日～30日
Microsoftは、ドイツ・ケルンにて開催されるゲームイベント「gamescom 2026」にXBOXが出展すると発表した。
今年の「gamescom」は8月26日より30日にかけて開催予定。今回は「Gears of War: E-Day」のキャンペーンモードをはじめ、今後の新作をいち早く体験できるほか、ファンコミュニティとの交流イベント「XBOX FanFest」も開催する。
イベントの詳細については、近日中に「XBOX Wire Japan」にて発表される。
XBOX × @gamescom × FanFest… 今年も盛り上がっていきましょう💚- XBOX Japan (@Xbox_JP) June 18, 2026
『Gears of War: E-Day』キャンペーンをはじめ、これから登場する最新タイトルを誰よりも早くプレイできるチャンス！
今後の情報をお楽しみに👀#XBOX#XBOXgamescom pic.twitter.com/IWsq6wFro8