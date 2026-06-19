

谷原七音

若手俳優の谷原七音が、6月22日発売の『JUNON』８月号で人生初となる金髪姿を披露した。

【写真】谷原七音、金髪姿を披露（全身）

新たな出演作品を控えて大胆なヘアチェンジを行った谷原のサロンでのブリーチ現場にジュノン編集部が急行し、ドキドキの変身の瞬間に完全密着。「応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたかった」と語る谷原。

今回、新しい作品を前に谷原が金髪になるという機密情報を入手した編集部は、ブリーチ真っ最中のサロンへ急行。変身の瞬間に密着し、完成したその姿は、編集部も思わず「めちゃくちゃ似合ってる！」と大興奮するほどの仕上がり。持ち前の爽やかさに加え、さらに色っぽさと儚気度が増したプレミアムな姿を誌面で届ける。

人生初のブリーチ、そして眉ブリーチを経験した谷原は、「高校生のころから人生で一度はブリーチをしてみたいと思っていたので純粋にうれしかったです。色もすごく素敵で、自分の顔にもなじんでいたので安心しています。応援してくれるみなさんに一番に見てもらいたいと思っていたので、いいねと言ってもらえるとうれしいです」と喜びのコメント。

さらに「次の作品のためにすぐに黒髪に戻す予定なのですが、あと半年ぐらい金髪を楽しみたいところです」と、今しか見られない超貴重な限定スタイルであることも明かした。

【谷原七音コメント】

今回、人生で初めて金髪になりました！！

学生の頃からいつか金髪にしてみたいという気持ちがあったので、今回染めることができてとっても嬉しいです！

実際にこの色になってみると、自分自身が別人になるような感覚があり、不思議な気持ちにもなりました。

例えばいつもよりテンションが高くなりやすかったり、髪色に合わせていつもは選ばないような色の服を着たくなったり、髪色を変えるだけでこんなに知らない自分に出会えるんだ、と毎日楽しく金髪を満喫しています。

この髪色で撮影しているものがいろいろあるので、ぜひ解禁まで楽しみにしていただけると嬉しいです！