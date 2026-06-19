浦和、今治の19歳MF笹修大を完全移籍で獲得!!「今回の決断には大きな覚悟があります」
浦和レッズは19日、FC今治のMF笹修大(19)の完全移籍加入を発表した。
2006年8月31日生まれの19歳は札幌大谷高から25年に今治に加入。初年度のJ2リーグで28試合に出場すると、百年構想リーグでは15試合に出場していた。
笹はクラブを通じ、「浦和レッズに関わる全てのみなさま、初めまして。笹修大です。この歴史と伝統のあるクラブの一員として共に闘えることを、心から誇りに思います。浦和レッズというクラブは、ピッチに立つ選手だけでなく、ファン・サポーターのみなさんの情熱も含めて日本一のクラブだと感じています。小さいころから観ていた応援を、今度は自分の力に変えて闘えることに興奮しています。このエンブレムの重みを理解しています。勝つために走る。球際で絶対に負けない。どんな状況でも最後まで諦めず、浦和の勝利のために全てを出し尽くします。みなさんと共に優勝したいという思いをもって、ここに来ました。一日でも早く埼玉スタジアムのピッチに立ち、浦和レッズの勝利のために全力で闘います。熱い応援をよろしくお願いします。」とコメント。
また、25年に加入してプロキャリアをスタートさせた今治のクラブ公式ウェブサイトを通じ、以下のようにコメントしている。
「FC今治に関わるすべての皆さまへ。このたび、浦和レッズへ移籍することを決断しました。FC今治で過ごした時間は、僕にとってかけがえのない財産です。高校を卒業して加入し、嬉しいことばかりではなく、苦しい時や思うようにいかない時もありました。それでも、どんな時も変わらず優しく背中を押し続けてくれたファン・サポーターの皆さんにとても感謝しています。そして、このクラブで出会った選手、スタッフ、社員の皆さん、試合運営を陰ながら支えてくださった方々など、沢山の方々に感謝しています。今回の決断には大きな覚悟があります。簡単な道ではないことは分かっています。いつか、「笹修大を送り出してよかった」と思ってもらえるように、成長していきます。1年半、自分へのたくさんの応援、本当にありがとうございました。」
以下、クラブ発表プロフィール
●MF笹修大
(ささ・しゅうた)
■生年月日
2006年8月31日
■出身地
北海道
■身長/体重
183cm/81kg
■経歴
札幌U-12-札幌大谷中-札幌大谷高-今治
2006年8月31日生まれの19歳は札幌大谷高から25年に今治に加入。初年度のJ2リーグで28試合に出場すると、百年構想リーグでは15試合に出場していた。
笹はクラブを通じ、「浦和レッズに関わる全てのみなさま、初めまして。笹修大です。この歴史と伝統のあるクラブの一員として共に闘えることを、心から誇りに思います。浦和レッズというクラブは、ピッチに立つ選手だけでなく、ファン・サポーターのみなさんの情熱も含めて日本一のクラブだと感じています。小さいころから観ていた応援を、今度は自分の力に変えて闘えることに興奮しています。このエンブレムの重みを理解しています。勝つために走る。球際で絶対に負けない。どんな状況でも最後まで諦めず、浦和の勝利のために全てを出し尽くします。みなさんと共に優勝したいという思いをもって、ここに来ました。一日でも早く埼玉スタジアムのピッチに立ち、浦和レッズの勝利のために全力で闘います。熱い応援をよろしくお願いします。」とコメント。
「FC今治に関わるすべての皆さまへ。このたび、浦和レッズへ移籍することを決断しました。FC今治で過ごした時間は、僕にとってかけがえのない財産です。高校を卒業して加入し、嬉しいことばかりではなく、苦しい時や思うようにいかない時もありました。それでも、どんな時も変わらず優しく背中を押し続けてくれたファン・サポーターの皆さんにとても感謝しています。そして、このクラブで出会った選手、スタッフ、社員の皆さん、試合運営を陰ながら支えてくださった方々など、沢山の方々に感謝しています。今回の決断には大きな覚悟があります。簡単な道ではないことは分かっています。いつか、「笹修大を送り出してよかった」と思ってもらえるように、成長していきます。1年半、自分へのたくさんの応援、本当にありがとうございました。」
以下、クラブ発表プロフィール
●MF笹修大
(ささ・しゅうた)
■生年月日
2006年8月31日
■出身地
北海道
■身長/体重
183cm/81kg
■経歴
札幌U-12-札幌大谷中-札幌大谷高-今治