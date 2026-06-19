【BABY OYSTERS 2026】 ディズニーストア店舗：6月26日～発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション映画「ふしぎの国のアリス」に登場するヤングオイスターにフィーチャーした新コレクション「BABY OYSTERS 2026」を、ディズニーストア店舗で6月26日より、ディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）とディズニー公式オンラインストアでは先行して6月23日より順次発売する。

本コレクションのポイントは、笑ったり照れたりと表情豊かなヤングオイスターや、おばあさんカキをゆるっとしたタッチで描いた愛らしい描き起こしアート。ヤングオイスターが仲良くおしゃべりを楽しんでいるような、ほのぼのとした世界観に癒やされるコレクションとなっている。

ぬいぐるみキーチェーンには、照れた様子や、まん丸の目がキュートなヤングオイスターがラインナップ。また、立体的なキャラクターモチーフが目を引くトートバッグに加え、パールビーズを飾ったやわらかな素材のポーチ、優しい淡色のウォーターボトルなど、夏のおでかけにもおすすめのアイテムが展開される。

そのほかにも、ぷっくりとしたフォルムのステッカーや、ビーズとヤングオイスターのチャームを組み合わせたスマートフォンストラップ、ヘアポニーといった雑貨もラインナップ。シークレットコレクションからは、バッグに付けても楽しめる全6種のポーチが登場する。

【商品の一部】

「ヤングオイスター トートバッグ」価格：3,900円

「ヤングオイスター ティッシュボックスカバー」価格：4,400円

「ヤングオイスター 水筒・ウォーターボトル フロスト」価格：2,000円

「ヤングオイスター＆おばあさんカキ シール・ステッカー ダイカット ぷっくり Sticker Collection」価格：700円

「ヤングオイスター ストラップ スマートフォン用 ビーズ」価格：1,800円

「ヤングオイスター ヘアターバン」価格：3,000円

(C) Disney