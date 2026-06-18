犬の多頭飼いに向いていない人の特徴

1.十分な飼育スペースがないこと

犬の多頭飼いに向いていない人の特徴は、十分な飼育スペースがないことです。

犬それぞれにケージやクレートやベッドなどの寝床が必要です。食器を置くためのスペースも、トイレを置くためのスペースも、犬それぞれに必要です。

十分な飼育スペースがない場合では、犬もストレスを感じることがあります。ケージなどが部屋を圧迫し、飼い主にとっても不便になることがあります。

2.先住犬に十分なしつけができていないこと

犬の多頭飼いに向いていない人の特徴は、先住犬に十分なしつけができていないことです。

先住犬のしつけが不十分であると、縄張り争いになったり、飼い主の奪い合いになったり、食べ物への執着心を強めてしまうことがあります。

子犬のうちはイタズラもたくさんします。イタズラをする犬が増えれば、対応もより大変になります。先住犬には十分なしつけをし、後から来る犬のお手本にならなければなりません。

3.経済的な余裕がないこと

犬の多頭飼いに向いていない人の特徴は、経済的な余裕がないことです。

もしも同じ犬種を飼いたいと思うのであれば、だいたい倍の飼育費がかかると考えることができます。

今いる1匹にかかる飼育費が2倍になると考えたとき、経済的な余裕がないのであれば、多頭飼いには向かないでしょう。

経済的な余裕がない状態で犬を多頭飼いすると、生活環境が悪化したり、十分な医療を受けさせてあげることができなくなったりすることがあります。

4.時間に余裕がないこと

犬の多頭飼いに向いていない人の特徴は、時間に余裕がないことです。

単純に考えただけでも、犬が2匹いれば、毎日のお世話にかかる時間は2倍になります。我が家は超小型犬と中型犬の2匹ですが、お散歩に必要な時間には3倍の違いがあります。

犬同士で遊ぶから大丈夫～と考えるかもしれませんが、お散歩や遊びの時間は、犬と飼い主との大切なスキンシップやコミュニケーションの時間です。

とくにお散歩は、犬が飼い主を独り占めすることができる時間であるため、1匹ずつ、それぞれお散歩に連れて行ってあげた方がストレスがありません。

多頭飼いを検討している飼い主が事前に知っておくべき心得

犬が増えれば賑やかになる、犬が増えればお留守番も寂しくなくなる、などと考えているかもしれませんが、飼い主にとっては「責任が増える」ということです。

先住犬と新しく迎えた犬との相性が必ずしもよいとは限りません。我が家でも1匹目と2匹目は相性が悪く、部屋をそれぞれに与え、住み分けをしていました。

時間的な余裕と経済的な余裕は必須であると言えるでしょう。どちらかが欠けてしまっても多頭飼いには向きません。

まとめ

犬の多頭飼いに向いていない人の特徴を4つ解説しました。

十分な飼育スペースがないこと 先住犬に十分なしつけができていないこと 経済的な余裕がないこと 時間に余裕がないこと

先住犬が他の犬に慣れていること、社会化が十分であることも、多頭飼いに大切な要素です。また、性格的に他の犬が苦手である場合もあり、多頭飼いには向かないと言えます。

犬同士が仲良く一緒におもちゃを引っ張り合って遊んだり、楽しそうに並んでお散歩をしたり、そんな姿を目にすると多頭飼いをしたくなってしまうかもしれません。

しかし、その裏には飼い主の努力と徹底した管理がある、ということも忘れてはなりません。

“多頭飼いがしたいという”感情だけでなく、時間・経済・しつけなどのことも考え、犬にも人にも負担がかからないよう、じっくり考えてから新しく犬を迎えましょう。