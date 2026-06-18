第3子妊娠中の元SKE48石田安奈、夫＆娘とのマタニティフォト披露に反響「神秘的」「幸せいっぱい」
【モデルプレス＝2026/06/18】元SKE48の石田安奈が6月17日、自身のInstagramを更新。夫と娘とともに撮影したマタニティフォトを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第3子妊娠中の元SKE「ステキな家族」夫がお腹にキスするマタニティフォト
石田は、モノクロで撮影されたスタジオでのショットを複数枚投稿。夫と大きくなったお腹を出した石田の2ショットや、夫が石田のお腹にキスをし、夫の背中に娘が寄り添うショットなどを披露している。
また「まさか3人の子供に恵まれると思っていなかったよ。というより22歳差の人と結婚するとは思ってもいなかった 3人目が産まれるという事で更に仕事頑張らないと！といつも家族の事を考えてくれる」と驚きや感謝を綴ったり、娘が将来は「ぱぱと結婚するから！」と言っていると微笑ましいエピソードも明かしている。
この投稿には「マタニティフォト神秘的で美しい」「歳の差を感じさせない仲良しさ」「娘さんとの会話が可愛すぎ」「幸せいっぱいの家族写真ですね」「ステキな家族」などとコメントが寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第3子妊娠中の元SKE「ステキな家族」夫がお腹にキスするマタニティフォト
◆石田杏奈、夫＆娘とのマタニティフォト披露
石田は、モノクロで撮影されたスタジオでのショットを複数枚投稿。夫と大きくなったお腹を出した石田の2ショットや、夫が石田のお腹にキスをし、夫の背中に娘が寄り添うショットなどを披露している。
◆石田杏奈の投稿に反響
この投稿には「マタニティフォト神秘的で美しい」「歳の差を感じさせない仲良しさ」「娘さんとの会話が可愛すぎ」「幸せいっぱいの家族写真ですね」「ステキな家族」などとコメントが寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告。2026年3月に第3子の妊娠を発表した。（modelpress編集部）
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