【最終回収SQUAD】 6月18日発売 通常価格：1,500円 セール価格：1,350円（リリース記念セールは7月2日に終了）

わくわくゲームズは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam (PC)用FPS「最終回収SQUAD」を6月18日に発売した。価格は1,500円。発売から2週間は、リリース記念セールとして10％OFFの1,350円で購入できる。

本作は、個人ゲーム作家のサンフィッシュくま氏が制作したFPS。リリース後も引き続きバランス調整等、ゲームをさらに楽しくするための追加要素も検討中だという。今回は今後実装予定の「アーケードモード（仮称）」が発表された。

【アーケードモード（仮称）】

本作のアクション要素をより味わい尽くせるプレイ感を目指し、FPSとしての撃ち合いの手ごたえとアーケードライクなゲーム進行に、よりフォーカスしたモードの追加が計画されている。

ストーリーミッション過程での各種装備等に関わる制限が撤廃され、より自由度の高い独自のリソース管理のもと、次々と展開されるミッションを攻略して最終ミッションのクリアを目指す。

□Steamのページ

□Nintendo Switch 2版 eショップのページ

□Nintendo Switch版 eショップのページ

「最終回収SQUAD」ゲーム概要

【STORY】

突如地球に飛来した異星文明の巨大宇宙船は多数の戦闘兵器を解き放ち、人類文明は成す術もなく崩壊した。エイリアン兵器に有効打を与えることが出来る特殊兵器の開発に成功するものの、起死回生の一打を撃つにはあまりにも遅すぎた。

だが、都市から人々の姿が消えた今も地球に静寂は訪れていない。

何故なら全高12mの自立人型駆動体による群体兵器「CogrinaUnits」は、既に限られた数しか残されていない特殊兵器を独自に回収・運用し、エイリアンに対する戦闘を続けていたからだ。人類に託された任務を果たすために……。

特徴

シンプルながらも幅広い戦い方を選べるバリエーション豊かなミッション

【最終回収SQUAD トレーラー（2026年6月18日発売）】

・市街地を蹂躙する多脚ロボット兵器に対し、地形を活用して各個撃破するも、接近して確実に仕留めるもプレーヤー次第

・プレーヤーが撃破されると即座に次のユニットが出撃する残機制

・残された装備は限られている。撃破されたユニットから装備を回収して戦闘を続行しよう

戦いの合間に描かれる希望を繋ぐストーリー

・圧倒的な敵勢力との戦いの結末を見届けよう

・インターミッションでのどことなくユルい仲間ユニットたちとの会話シーン

・可愛い妹キャラクター（戦闘特化型）が登場

・柴犬も登場

各プラットフォームごとの仕様の違い

【スクリーンショット】

わくわくゲームズ初となるNintendo Switch 2専用ゲームでもある本作は、Nintendo Switch版よりもさらに良好な最大120FPSのフレームレート、Joy-Con 2 マウスに対応などの仕様となっている。

【注意事項】

・Nintendo Switch版は、Nintendo Switch 2でもプレイ可能ですが、仕様が強化されたNintendo Switch 2でのみプレイできる専用版が用意されています。

・Nintendo Switch、 Nintendo Switch 2版は、それぞれセーブデータの互換性、また追加コンテンツの互換性はございません。重複購入や誤購入にご注意ください。また、本作では、Nintendo Switch 2 EditionおよびNintendo Switch 2 Edition アップグレードパスをご用意しておりませんので、ご注意ください。

体験版も配信中

本作の序盤をプレイできる体験版がSteamにて公開されている。

□Steam「最終回収SQUAD」のページ

(C)Sunfish Kumano.

Published by Waku Waku Games.

※ゲーム画面などは開発中のものです。

