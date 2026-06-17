ロックバンド「flumpool」は17日、公式サイトでドラムス・小倉誠司（42）の活動休止を発表した。無意識に筋肉がこわばってしまう不随意運動の一種「ジストニア」の症状の可能性があるという。

公式サイトでは「納得のいくパフォーマンスをお届けすることが難しい状態が続いており、そのことが精神的にも大きな負担となっていることから、メンバーとも時間をかけて何度も話し合いを重ねてまいりました。その結果、長く活動を続けていくためには、今は小倉自身が治療に専念する時間を持つことが何よりも大切であると判断し、誠に勝手ながら、小倉誠司のライブ活動を一度休止させていただくこととなりました」と報告された。

ライブ以外のバンド活動は継続していく方針。今後のバンドのライブ活動はサポートメンバーを迎えて実施するという。

小倉はコメントを発表。「何年か前からドラムを叩いている時に自分の思うように左腕が動かなくなったり、違和感を感じるようになっていました」とし「症状は人によって違うのですが、僕の場合は左腕のどこかの筋肉がこわばって思っているように動かせなくなったりして、できていたことが次第にできなくなっていきました」と明かした。 叩き方の見直しや工夫を重ね、体のメンテナンスをしてきたがライブとなると特に症状が悪化する一方だったという。「思い通りに叩けない悔しい気持ちを誤魔化しながら続けること、そして自分自身が納得できないライブを続けることは無理だと判断しました」と活動休止に至った経緯について説明。「メンバーとも何度も何時間も話し合って、今は音楽活動から一度離れ治療に専念する事にいたしました。ただ、またいつかメンバーとライブ活動を再開できるように今は療養に専念いたします」と決意した。

山村隆太、阪井一生、尼川元気も連名でコメントを発表。「僕たちは誠司の帰る場所を守りながら、彼が再び笑顔でステージに立てる日を信じて活動を続けていきます。そして、また4人で同じステージに立てることを目標に、一歩ずつ進んでいきたいと思います」と結んだ。