女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」の公式サイトが17日に更新され、メンバーの星谷美来（22）の8月末での卒業が発表された。

発表では「高嶺のなでしこメンバーの星谷美来より申し出があり、8⽉末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告。併せて、8月25日に卒業公演が開催されることも発表された。

また、本人のコメントも寄せられており、「これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました」などと卒業理由を明かしている。

以下、卒業報告全文

【星谷美来】

いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。

この度、わたくし星谷美来はグループを卒業いたします。

突然のご報告となってしまい、みなさまを驚かせてしまって本当にごめんなさい。

今日までたくさん考え、何度も何度も自分自身と向き合ってきました。

高嶺のなでしことして全力で駆け抜けていく中で、これからの自分の将来について考えた時に、ここで一度立ち止まって、次のステップへの一歩を踏み出すことが、今の私には必要だと思い、卒業という道を選びました。

決して後ろ向きな理由ではなく、未来へ前を向くための決断であることを、まず大好きなみなさまにお伝えさせてください。

オーディションから始まったこの3年半、初めてのファンミーティングやツアー、海外公演など、たくさんの最高の景色を一緒に見ることができたことは、私にとって一生の宝物です。

大好きなメンバーと、いつも支えてくださったスタッフの方々、そして何より、どんな時も味方でいてくれたファンのみなさんと出会えた私は、本当に幸せ者です。

メンバーと一緒に美味しいものを食べたり、他愛もないことで笑い合ったり、時には辛いこともありました。そんな中で、メンバーや家族、いつも途切れることのない温かい愛情を注ぎ続けてくださったファンのみなさんのおかげでここまで歩んでこれました。

ライブやイベントの時に、みなさんが「みくる愛してるよ」と真っ直ぐに伝えてくれるその想いが、私は本当に、心の底から嬉しかったです。

みなさんの声援や、優しさに満ちた笑顔、温かい言葉に、私は何度も何度も救われました。

ファンのみなさんがいなければ、私はここまで走ってくることはできませんでした。心から、感謝しています。本当にありがとうございます。

卒業まで残された時間は多くありませんが、応援してくださる大切なみなさまと過ごせる一分一秒を何よりも愛おしく、大切にしていきたいです。

これまでいただいた溢れるほどのたくさんの愛に、最後まで高嶺のなでしこの一員として、感謝の気持ちを精一杯お返ししていきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

星谷美来