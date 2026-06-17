「なにそれ ケンカなのか」



【動画】ゆる〜い猫パンチ、2匹の攻防戦

こんなポストをされたのは、みぬ太郎とみぬ次郎（@minuminutaro）さん。



朝起きてリビングに行ったら、イカ耳で向き合っていた2匹の猫のミヌエットたちがそのままヒートアップしていく様子を収めた動画の投稿です。



ケンカなのかじゃれ合いなのか判断がつかないまま繰り広げられる2匹のやり取りが、思わず笑ってしまう一幕となっています。



「ケンカなのかじゃれ合いなのかわからないのが最高」

「朝からこれ見たら仕事行きたくなくなる」

「イカ耳からの流れが完璧すぎる」

「たろじろコンビ最高」



投稿には、こんな声が寄せられました。奥の灰白がみぬ太郎ちゃん、手前の茶色がみぬ次郎ちゃんといいます。



みぬ太郎ちゃんは2021年11月生まれのミヌエットの男の子。性格はワガママ、殿様、甘えん坊、人見知りとのこと。食いしん坊で1日のかなり多くの時間を自動給餌器の上で過ごしているそうです。



みぬ次郎ちゃんは2022年2月生まれのミヌエットの男の子。性格はのんびりマイペース変人（猫）、びびりで、だいたいひっくり返って仰向けでおなか全開でダラダラして過ごしているとのこと。2匹セットのときは「たろじろ」って呼ぶことが多いと教えてくれました。



ポストされた、みぬ太郎とみぬ次郎さんにお話を伺いました。



――撮影時はどのような状況だったのでしょうか？



「朝起きてリビングに行ったらイカ耳で見つめあってたので、何か面白いことしそうだなと撮影をはじめたらこうなりました！その前に何があったかは分かりません笑」



――この様子を見たときの、率直な感想は？



「朝から笑わせてくれるわー、かわいいわー、仕事行きたくなくなるわーって思いました！」



――2匹は普段から仲良しなのですか？



「仲は悪くはないと思います。だいたい同じ部屋で過ごしてますが、ただベッタリぴったりくっつくほど仲良くはないです笑。ほどほどに仲良しですね！片方が部屋を移動すると、もう片方もトコトコついていきます（かわいい）」



――今回のようなケンカなのかじゃれ合いなのかわからない場面は日常的にありますか？



「しょっちゅうです！追いかけっこしたり、取っ組み合いしたり、なんかみぬ次郎がみぬ太郎にずっと噛まれてたり笑。ヒートアップして、グワグワ鳴き始めたら止めに入ります！」



――2匹が一緒にいる中で、特にかわいいと感じるのは？



「みぬ太郎はみぬ次郎を好きというか、かわいがってて（みぬ次郎はそうでもない）、時々毛繕いをしてあげてますが、みぬ次郎がめちゃくちゃ嫌そうな顔をするのは毎度笑えます！」



飼い主さんは「みぬ太郎はシャイなので投稿少なめで（カメラを向けるとモジモジ動いて撮れない）みぬ次郎の写真を投稿することが多いですが、どちらもとてもかわいい子なのでかわいがってください^ ^」と話してくれました。



仲良しな2匹のやり取りにこれからも目が離せませんね。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）