倖田來未が自宅で断髪式敢行！長男が大胆にカットしたニューヘアを「こんな短いの久々すぎて」と報告し大反響

【写真】肩にかからないくらいの長さに大胆にカットしたニューヘアを披露した倖田來未

倖田來未が自身のInstagramを更新し、ニューヘアを披露した。

■バッサリとカットした新ヘアスタイルを披露「髪の毛 こんな感じなりましたー！」

倖田は「今の髪の毛 こんな感じなりましたー！笑笑 こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、相変わらずの食欲に怯え」と綴り、ピンク色の髪が肩に付かない長さまでに劇的に変化したニューヘア姿を披露。

公開された写真には、くちびるをチャーミングに尖らせた正面からのセルフショット（1枚目）、少し横を向き、流れるようなニュアンスの前髪が伝わるアングル（2枚目）、さらに再び正面からカメラを見つめる姿（3枚目）が並ぶ。最後は、ヘアカット前のロング姿で食べ物を口に運んでいるお茶目な表情（4枚目）も添えられた。

SNSには「可愛すぎて最倖」「ボブ似合ってます」「短いのも似合うの羨ましい」といった絶賛する声が溢れている。

■長男がハサミを握る！ロングヘアーをカットした決定的瞬間

別の投稿では「髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びだなーって話なって、断髪式みたいなりまして」と、事の始まりとなった出来事を回想。続けて「息子が断髪式してくれました笑笑」と明かし、プライベート感溢れる貴重なヘアカットのプロセスを記録した写真と動画を公開している。

まず、1枚目に長男が倖田の髪を真剣な表情で束ね、倖田自身がカットする長さを手で指示している様子が写し出されている。さらに、ハサミを入れる直前の緊張感を切り取った瞬間（2枚目）や長男の手によって大胆にハサミが入れられる、まさに“断髪式”の様子（3・4枚目）、興奮冷めやらぬカット後にプロのヘアー担当者がシルエットを美しく整えていく様子（5・6・7枚目）なども公開した。

SNSでは「息子くんに切らせるくうちゃんすごい」「くぅちゃんも息子さんも可愛すぎ」「仲良し親子」といったファンの熱い声が続々と集まっている。

■ロングヘアが長年のトレードマーク

なお、今回のニューヘア姿は、5月1日の投稿におけるスタイルと 比較するとその差は一目瞭然だ。倖田が髪をかなり大胆にカットし、劇的なイメージチェンジを敢行したことが分かる。